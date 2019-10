मुंबई: अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (आरइन्फ्रा) ने बुधवार को उनके दोनों बेटों अनमोल (27) और अन्शुल (24) को निदेशक के तौर पर कंपनी के बोर्ड में शामिल किया. कंपनी ने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन को भी नियुक्त किया है. यह जानकारी बुधवार को कंपनी ने बयान जारी कर दी.

अनमोल रिलायंस कैपिटल में कार्यकारी निदेशक रहे हैं और अगस्त 2016 में इसके बोर्ड में शामिल होने के बाद से वित्तीय सेवाओं के कारोबार की देखरेख कर रहे हैं. अन्शुल इस साल जनवरी में कंपनी से जुड़े और रिलायंस इंफ्रा के सभी अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, जिसमें रक्षा व्यवसाय पर विशेष ध्यान दिया गया है. वह समूह के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक और सीईओ पुनीत गर्ग के साथ काम कर रहे हैं. जुलाई-2019 तक समूह की चार कंपनियों पर 93 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है. यह दिवालिया हो चुकी दूरसंचार कंपनी से अलग है.

Reliance Group Chairman Anil Ambani’s sons Anmol and Anshul join Reliance Infrastructure Board as Directors. Highly-decorated Lt. Gen. (Retd) Syed Ata Hasnain also inducted as Ind Director. @atahasnain53 @anmol_ambani @AmbaniAnshul @reliancegroup More at: https://t.co/0eJGdS5j5m pic.twitter.com/krEGj8acrc

— Reliance Infra (@RInfraOfficial) October 9, 2019