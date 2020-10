Reliance Jio Hikes Plan: देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस Jio अपने ग्राहकों को हमेशा सस्ते पैक उपलब्ध कराने के लिए जानी जाती है. रिलायंस जियो (Reliance Jio) के एक्टिव उपभोक्ताओं की संख्या में जुलाई में 25 लाख की बढ़ोतरी हुई है. वहीं उसकी प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कंपनियों भारती एयरटेल के सक्रिय ग्राहकों की संख्या जुलाई में चार लाख घटी है. इसी तरह वोडाफोन आइडिया ने भी 38 लाख सक्रिय ग्राहक गंवाए हैं. अब रिलायंस जियो अपने ग्राहकों को एक झटका दे दिया है. जियो ने डिज्नी+हॉटस्टार वीआईपी पैक (Disney Plus Hotstar Vip Pack) महंगा कर दिया है. Also Read - रिकॉर्ड: 40 करोड़ ग्राहक बनाने वाली देश की पहली टेलिकॉम कंपनी बनी रिलायंस जियो, 4 साल में हासिल की ये उपलब्धि

Jio ने Disney Plus Hotstar Vip Pack की कीमतों में 33 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है. पहले इस प्लान की कीमत 222 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 255 रुपये कर दिया गया है. ये आपके मौजूदा प्लान के लिए एक एड-ऑन पैक है. इसमें एक साल के लिए डिज्नी + हॉटस्टार वीआईपी सब्सक्रिप्शन मिलता है. डिज्नी + हॉटस्टार वीआईपी सब्सक्रिप्शन तब तक चलता है जब तक यूजर के नंबर पर बेस कॉलिंग प्लान एक्टिवेट रहता है. Also Read - Pubg Unban in India: ...तो अब Reliance Jio लाएगी PUBG, चल रही है बात!

40 करोड़ ग्राहक बनाने वाली देश की पहली टेलिकॉम कंपनी

रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने अपनी लॉन्चिंग के चार साल के भीतर ही 40 करोड़ ग्राहक जोड़ कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है. भारतीय दूरसचांर के इतिहास में इससे पहले 40 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा कोई भी कंपनी छू नहीं सकी थी. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया यानी ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में रिलायंस जियो ने 35 लाख से अधिक ग्राहक जोड़ कर यह मुकाम हासिल किया. Also Read - TikTok in India: TikTok की हो सकती है वापसी, Reliance Jio और Airtel से चल रही बात

पांच महीने बाद बढ़े मोबाइल कनेक्शन

ट्राई के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई में मोबाइल कनेक्शन के आंकड़े बढ़े. इससे पहले 5 महीनों में यह लगातार गिर रहे थे. लॉकडाउन का असर दूरसंचार क्षेत्र में भी देखने को मिला था. जुलाई में मोबाइल के कुल कनेक्शन बढ़ कर 114.4 करोड़ हो गए जो जून में करीब 114 करोड़ थे. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्शन के नंबर लगातार करीब आते जा रहे हैं. शहरी क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्शन संख्या 62 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में 52.3 करोड़ रही.