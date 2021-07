Reliance Power: शेयरधारकों से अनुमोदन के बाद, पोस्टल बैलेट के माध्यम से, रिलायंस पावर लिमिटेड (Reliance Power) ने 59.50 करोड़ इक्विटी शेयर और 73 करोड़ वारंट एक सूचीबद्ध प्रमोटर कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्च र लिमिटेड (Reliance Infrastructure) को ऋण के रूपांतरण द्वारा कंपनी के इक्विटी शेयरों के बराबर संख्या में परिवर्तनीय आवंटित किया है.Also Read - Reliance Power: रिलायंस पावर ने समालकोट परियोजना से बांग्लादेश को उपकरणों का निर्यात शुरू किया

आवंटन के बाद, रिलायंस पावर में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्च र और अन्य प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी बढ़कर 24.98 प्रतिशत हो गई और वारंट के रूपांतरण पर 38.24 प्रतिशत तक बढ़ सकती है, जो सेबी के लागू प्रावधानों के अनुपालन के अधीन होगी. शेयर और अधिग्रहण) विनियम, 2011 और कानून के अन्य प्रावधान, जब भी लागू हो.

रिलायंस पावर का एक हिस्सा, भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादन और कोयला संसाधन कंपनी है. कंपनी के पास 5,945 मेगावाट के ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो के साथ कोयला, गैस और नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित भारत में निजी क्षेत्र में बिजली परियोजनाओं के सबसे बड़े पोर्टफोलियो में से एक है.