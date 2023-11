पश्चिम बंगाल में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी रिलायंस, चेयरमैन मुकेश अंबानी ने किया एलान

West Bengal Investment: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) मुकेश अंबानी ने यह घोषणा की है कि उनकी कंपनी अगले तीन साल में पश्चिम बंगाल में एडिशनल 20,000 करोड़ का निवेश करेगी. रिलायंस ने राज्य में पहले ही करीब 45,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है.

मुकेश अंबानी ने 7वें बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट (BGBS) में बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल रिलायंस के लिए सबसे बड़े निवेश स्थलों में से एक रहा है. रिलायंस ने राज्य में करीब 45,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है. हम अगले तीन साल में एडिशनल 20,000 करोड़ निवेश करने की योजना बना रहे हैं.

#WATCH | At the Bengal Global Business Summit event, Reliance Industries chairman Mukesh Ambani says, “Reliance will leave no stone unturned to accelerate West Bengal’s growth. Reliance has invested close to Rs 45,000 crores in West Bengal. We plan to invest an additional Rs… pic.twitter.com/fmNWCVfekF

— ANI (@ANI) November 21, 2023