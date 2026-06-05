रेपो रेट 5.25 फीसदी ही रहेगी, तेल संकट और आर्थिक उठा-पटक के बावजूद RBI ने चौंकाया

Repo Rate: आरबीआई ने रेपो रेट को न बदलने का फैसला किया है.

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(photo credit ANI, for representation only)

Repo Rate: आरबीआई ने शुक्रवार को अपनी एमपीसी मीटिंग बैठक में रेपो रेट को न बदलने का फैसला किया है. रेपो रेट पहले की तरह 5.25 ही रहेगी. आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी है. संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) की बैठक में ब्याज दरों को लेकर यह फैसला लिया गया है.

क्या होगा आप पर असर

आपके बैंकों से लिए कर्ज यानी लोन की ईएमआई नहीं बदलेगी और लोन की ब्याज दर भी स्थिर रहेगी. इसमें होम लोन से लेकर पर्सनल लोन तक शामिल हैं.

क्या बोले आरबीआई गवर्नर ?

मल्होत्रा ​​ने कहा कि ग्लोबल इकॉनमी को अभी भी अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. मुख्य व्यापार मार्गों और सप्लाई चेन में रुकावट है. बाजार में ज्यादा उतार-चढ़ाव और बिजनेस को लेकर सावधानी भरा नजरिया शामिल है.

उन्होंने कहा, मैं सबसे पहले इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि भारतीय इकॉनमी इस ग्लोबल उथल-पुथल के दौर में पहले के ऐसे दौरों की तुलना में कहीं बेहतर बुनियादी मजबूती के साथ दाखिल हुई है. भारत बाहरी झटकों का सामना करने के लिए काफी अच्छी स्थिति में है. उथल-पुथल के मौजूदा दौर का इस्तेमाल देश की आर्थिक मजबूती को और बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए.

बड़ी बातें

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बैंक ब्याज दर बढ़ा रहे हैं

वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता है.

रुपये में भी गिरावट के चलते रेपो रेट पर थी नजर

क्या होता है रेपो रेट

रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई कम समय की जरूरतों के लिए कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है. जब रेपो रेट बढ़ता है, तो बैकों को आरबीआई से मिलने वाला लोन महंगा हो जाता है. आरबीआई महंगाई में कमी लाने के लिए बाजार में नगदी घटाता है. ऐसा वह रेपो रेट बढ़ाकर करता है.