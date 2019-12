नई दिल्ली: प्याज सहित अन्य सब्जियों, दाल और मांस, मछली जैसी प्रोटीन वाली वस्तुओं के दाम चढ़ने से नवंबर माह में खुदरा मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 5.54 प्रतिशत पर पहुंच गई. यह इसका तीन साल का उच्चस्तर है. तीन साल पहले जुलाई, 2016 में खुदरा मुद्रास्फीति 6.07 प्रतिशत दर्ज की गई थी. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति इसी साल अक्टूबर में 4.62 प्रतिशत और एक साल पहले नवंबर, 2018 में 2.33 प्रतिशत रही थी.

Government of India: Retail inflation increases to 5.54% in November from 4.62% in October. pic.twitter.com/Q2888PHYS1

— ANI (@ANI) December 12, 2019