नई दिल्ली: फल, सब्जियों, दालों के दाम बढ़ने से अक्टूबर महीने में खुदरा मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ती हुई 4.62 प्रतिशत पर पहुंच गयी. यह इसका 16 महीने का उच्च स्तर है. बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गयी है. ऊंची खुदरा मुद्रास्फीति को देखते हुये रिजर्व बैंक की अगले महीने होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में नीतिगत दरों में कटौती को लेकर गुंजाइश काफी कम रह गई है.

Government of India: Retail inflation at 4.62% in October pic.twitter.com/J1wXlNFQEH

— ANI (@ANI) November 13, 2019