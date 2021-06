Retail Sales in India: रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) के एक सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले महीने भारत में खुदरा बिक्री मई 2019 की पूर्व-कोविड अवधि में दर्ज बिक्री से 79 प्रतिशत कम हो गई. कोविड -19 की दूसरी लहर के बीच राज्यों में लॉकडाउन के कारण गिरावट आई है. Also Read - Consumer sentiment in India: कोविड की दूसरी लहर ने उपभोक्ता सेंटिमेन्ट को किया प्रभावित

मई 2021 में बिक्री में 34 प्रतिशत की गिरावट के साथ, खाद्य और किराना जैसी श्रेणियों ने फुटवियर (-86 प्रतिशत), सौंदर्य, कल्याण और व्यक्तिगत देखभाल (-87 प्रतिशत) और खेल के सामान (-80 प्रतिशत) जैसी श्रेणियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया.

मई 2019 में पूर्व-कोविड बिक्री की तुलना में मई 2021 में पूरे क्षेत्रों के खुदरा विक्रेता दक्षिण भारत के साथ '-73 प्रतिशत' की बिक्री में गहरी गिरावट को दर्शा रहे हैं. पूर्वी क्षेत्र में '-75 प्रतिशत', जबकि पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों ने संकेत दिया है. मई 2019 की तुलना में मई 2021 में '-83 फीसदी' बिक्री हुई.

आरएआई के बयान में कहा गया है कि कई राज्यों ने अब धीरे-धीरे सभी तरह के रिटेल को कैलिब्रेटेड तरीके से खोलना शुरू कर दिया है.

खुदरा उद्योग की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करते हुए, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआई) के सीईओ कुमार राजगोपालन ने कहा, “खुदरा विक्रेता जून के महीने में धीरे-धीरे अनलॉक होने के साथ कुछ सुधार की उम्मीद कर रहे हैं. हालांकि, खुदरा उद्योग को विभिन्न सरकारी निकायों की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सामूहिक समर्थन की आवश्यकता है.