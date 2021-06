Richest Men in Asia List: इस हफ्ते शेयर बाजारों में गिरावट का सामना कर रहे अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी (Gautam Adani) एशिया के दूसरे सबसे अमीर अरबपति (second richest person in Asia) होने का प्रतिष्ठित टैग खो चुके हैं. एफपीआई के स्वामित्व को लेकर चिंता के चलते अडानी को महज चार दिनों में 12 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है. Also Read - 20 प्रतिशत लुढ़के Adani Group के शेयर्स, 55,000 करोड़ का नुकसान, देखें तस्वीरें

फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, इस सप्ताह की शुरूआत में अडानी की कुल संपत्ति 74.9 बिलियन डॉलर से घटकर 62.7 बिलियन डॉलर हो गई है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बाद चीन के फार्मास्युटिकल मैग्नेट झोंग शानशान ने एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति का अपना स्थान फिर से हासिल कर लिया है.

अमीरों की सूची में झोंग शानशान की संपत्ति 68.9 अरब डॉलर है जबकि अंबानी की 85.6 अरब डॉलर है. अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर एफपीआई के स्वामित्व की रिपोर्ट के बाद सोमवार को गिरने लगे.

फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार, अडानी को चार दिनों में लगभग 12 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति पर नजर रखता है. सप्ताह की शुरूआत में अदानी की कुल संपत्ति 77 अरब डॉलर से कुछ ही ऊपर थी.

(इनपुट आईएएनएस)