आपके ससुर ने पति को ट्रांसफर की सारी प्रॉपर्टी, क्या इसपर बनेगा आपका हक? जान लें क्या कहता है कानून

Property Right to Women:आजादी के बाद 1956 में पंडित जवाहर लाल नेहरू की सरकार महिलाओं को पिता की संपत्ति में बेटे के बराबर हक देने के लिए कानून लाना चाहती थी, लेकिन उस समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इस मामले में परंपरागत सोच को ही सही माना था.

Published date india.com Updated: February 7, 2026 6:43 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
1956 के हिंदू उत्तराधिकार कानून द्वारा महिलाओं को कुछ अधिकार ही मिल सके थे.

आज के समय महिलाएं हर स्तर पर सशक्त हो रही हैं. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधित) 2005 में हिंदू(सिख, जैन, बौद्ध) महिलाओं को कुछ कानूनी अधिकार के अंतर्गत संपत्ति की विरासत और वसीयत के अधिकार मिले हुए हैं. लेकिन, इसे लेकर काफी कंफ्यूजन भी रहता है. खासतौर पर एक बहू के केस में कंफ्यूजन बढ़ जाता है. आमतौर पर यह माना जाता है कि पति की संपत्ति पर पत्नी का पूरा हक होता है,लेकिन यह बात पूरी तरह से सही नहीं है.आइए समझते हैं कि एक पत्नी और एक बहू होने के नाते संपत्ति को लेकर महिला के क्या-क्या अधिकार हैं:-

पत्नी का पति की प्रॉपर्टी पर क्या हक होता है?

  • हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के मुताबिक, अगर संपत्ति पति की कमाई हुई है,तो इसमें पत्नी का अधिकार होता है. लेकिन, इसमें पति के मां-बाप और बच्चे भी शामिल होते हैं.
  • ऐसे में अगर किसी शख्स की बिना वसीयत के मौत हो जाती है, तो उसकी संपत्ति उसके सभी हकदारों में बंटती है.इसे क्लास वन एअर्स कहा जाता है.
  • अगर कोई शख्स वसीयत में किसी को अपना वारिस बनाता है, तो प्रॉपर्टी उसके वारिस को ही मिलेगी.

क्या ननद या देवर की शादी में आपके स्त्रीधन का किया जा सकता है इस्तेमाल? हर बहू को पता होने चाहिए अपने ये अधिकार

बहू का ससुराल की संपत्ति पर कितना हक?

  • बहू अगर जॉइंट फैमिली की मेंबर है,तो भी ससुराल की संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है.
  • जॉइंट फैमिली में पति ने जो प्रॉपर्टी बनाई है, सिर्फ उसी पर पत्नी का हक होता है.
  • पत्नी अपने पति के जरिए ही ससुराल की संपत्ति पर अधिकार ले सकती है.
  • अगर सास-ससुर का निधन हो जाता है, तो उनकी संपत्ति में बच्चों का ही हक होगा.
  • बहू सिर्फ उस हिस्से की हकदार होगी, जो उसके पति का होगा.
  • बहू को ससुराल में तब तक रहने का अधिकार है, जब तक उसके वैवाहिक संबंध हैं.
  • हालांकि, विधवा बहू का अपने पति की बनाई संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है.

अगर ससुर अपने बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें, तो क्या बहू हक मांग सकती है?

  • हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक, एक पिता अपनी कमाई संपत्ति बेटे-बेटी के नाम कर सकता है.
  • बेटी नहीं होने पर बेटों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी. लेकिन, इस केस में बहू का कोई हिस्सा नहीं बनेगा.
  • अगर पति अपने पिता से मिली संपत्ति में पत्नी को हिस्सा नहीं देता है, तो पत्नी जबरन अधिकार नहीं जमा सकती.

पिता की संपत्ति में हक से लेकर समान वेतन तक… हर महिला को होनी चाहिए अपने 10 कानूनी अधिकारों की जानकारी

पत्नी की प्रॉपर्टी पर पति के अधिकार क्या हैं?

  • अगर पत्नी की संपत्ति की करें, तो उसे आप तभी बेच सकते हैं जब पत्नी की इस पर अनुमति हो.
  • अगर पति भले ही अपने पैसों से कोई संपत्ति अपनी पत्नी के नाम पर खरीदता है. इस स्थिति में उस संपत्ति पर अधिकार उसकी पत्नी का ही होगा.
  • ऐसी संपत्ति को भी पुरुष बिना अपनी पत्नी के कहीं पर बेच नहीं सकता है.

क्या पत्नी अपनी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से बेच सकती है?

  • अगर पति अपनी पत्नी की मर्जी या राय के बगैर अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच सकता है तो पत्नी भी ऐसी प्रॉपर्टी, जो उसके नाम पर है, पति की मंजूरी के बिना बेच सकती है.

पिता की संपत्ति पर बेटी का क्या अधिकार होता है?

  • हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्ष 2005 में हुए संशोधन के बाद बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार दिया गया है.
  • इसके तहत पिता की बनाई संपत्ति में बेटियों को बराबर का हक है. परिवार की पैतृक संपत्ति में भी बेटियों का हक होता है.
  • अगर पिता ने मौत से पहले कोई वसीयत नहीं बनाई, फिर भी भाइयों को अपनी बहन को हक देना पड़ेगा.
  • शादीशुदा बेटी भी पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार होती है.

पुलिस रात में नहीं कर सकती अरेस्ट, पति नहीं बेच सकता स्त्रीधन, हर महिला को पता होने चाहिए अपने 10 कानूनी अधिकार

बेटी को कब नहीं मिलता पिता की संपत्ति में हक?

  • अगर बेटी बालिग है और पिता के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती है, तो उसके खर्च की कोई जिम्मेदारी पिता की नहीं है.
  • जब पिता ने अपनी वसीयत में बेटी को जगह न दी हो और अपनी पूरी संपत्ति बेटे, बहू, नाती, पोता, दोस्त, किसी संस्थान या ट्रस्ट के नाम कर दी हो, तब बेटी का कोई हक नहीं रहता.
  • इसी तरह जब कोर्ट में इस बात का रिकॉर्ड हो कि बेटी और पिता का रिश्ता टूट गया है, तब भी बेटी पिता की संपत्ति की हकदार नहीं होगी.

माता-पिता का तलाक हो गया है, तब बेटी को संपत्ति में हक मिलेगा?

  • माता-पिता के अलग होने से बेटियों के अधिकार नहीं बदलते हैं. अपने पिता की संपत्ति पर बेटी का अधिकार हर हाल में सुरक्षित है.

महिला के स्त्रीधन पर पति या मां-बाप का कितना अधिकार, ये दहेज से कितना अलग? समझ लें अपने हक की बात

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

