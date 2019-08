नई दिल्ली. रिलायंस समूह (Reliance Industries Limited) के मुखिया मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने देशभर में जियो फाइबर सर्विस (Jio Fibre services) की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है. अगले महीने 5 सितंबर को रिलायंस जियो की कॉमर्शियल सेवा देशभर में एक साथ काम करना शुरू कर देगी. रिलायंस समूह की 42वीं वार्षिक आम सभा में मुकेश अंबानी ने यह महत्वपूर्ण घोषणा की. जियो फाइबर सर्विस लेने वालों को 100 Mbps (मेगा बिट प्रति सेकेंड) से 1,000 Mbps तक की इंटरनेट स्पीड का लाभ मिलेगा. इसके लिए उन्हें हर महीने 700 रुपए से 10,000 रुपए टैरिफ का प्लान लेना पड़ेगा. मुकेश अंबानी ने यह घोषणा भी की है कि जो ग्राहक अगर जियो गीगा फाइबर का सालभर का प्लान लेंगे, उन्हें कंपनी की तरफ से एचडी/4के टेलीविजन और 4के सेटटॉप बॉक्‍स मुफ्त में दिया जाएगा.

RIL Chairman मुकेश अंबानी ने बताया कि उनकी योजना 1600 शहरों में 2 करोड़ घरों और 1.5 करोड़ व्‍यावयायिक इकाइयों तक पहुंचने की है. मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो गीगाफाइबर के साथ उपभोक्‍ता 500 रुपए प्रति माह के खर्च पर अनलिमिटेड अमेरिका और कनाडा कॉल कर सकेंगे. साथ ही ये उपभोक्‍ता घर बैठे फर्स्‍ट डे-फर्स्‍ट शो सर्विस का लाभ उठाते हुए नई रिलीज होने वाली फिल्में देख सकेंगे. मुकेश अंबानी ने जियो फाइबर वेलकम ऑफर की घोषणा करते हुए कहा कि जियो गीगाफाइबर का साल भर का प्‍लान लेने वाले उपभोक्‍ताओं को एचडी/4के टेलीविजन और 4के सेटटॉप बॉक्‍स फ्री में दिया जाएगा.

RIL Chairman&MD,Mukesh Ambani: 80% cost of running a start-up goes towards cloud&connectivity infrastructure. Jio is ready to take away that cost by making cloud and connectivity infrastructure absolutely free for start-ups. Our intention is to start this service from 1 Jan, 2020 pic.twitter.com/J4eqTD7cTB

