List Of Richest Woman In India: कोटक प्राइवेट बैंकिंग और हुरुन इंडिया ने 31 दिसंबर, 2021 तक महिलाओं की कुल संपत्ति के आधार पर 27 जुलाई, 2022 को अग्रणी धनवान महिलाओं की सूची का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है. सबसे अमीर महिलाओं की सूची के अनुसार भारत, एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा ​​लगातार दूसरी बार देश की सबसे अमीर महिला हैं, जिनकी कुल संपत्ति 84,330 करोड़ रुपये है.Also Read - Nykaa की संस्थापक फाल्गुनी नायर के बारे में जानने योग्य 10 बातें, देखें तस्वीरें

भारत में सबसे अमीर महिलाओं की सूची में मल्होत्रा ​​के बाद दूसरे स्थान पर आने वाली फाल्गुनी नायर ने बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ को पछाड़कर सबसे अमीर स्व-निर्मित महिला बन गई, जिसके पास 57,520 करोड़ रुपये की संपत्ति थी. फाल्गुनी नायर ब्यूटी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नायका की संस्थापक और सीईओ हैं. Also Read - Nykaa Share Price: फाल्गुनी नायर और उनके परिवार की संपत्ति एक ही दिन में 3.5 अरब डॉलर बढ़ी

भारत में 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में केवल भारतीय महिलाएं हैं, जिन्हें देश में जन्मी या पली-बढ़ी के रूप में परिभाषित किया गया है, जो सक्रिय रूप से अपने व्यवसाय का प्रबंधन कर रही हैं या स्व-निर्मित हैं. विशेष रूप से, इन 100 महिलाओं की संचयी संपत्ति एक वर्ष में 53 प्रतिशत बढ़कर 2020 के 2.72 लाख करोड़ रुपये से 2021 में 4.16 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई. वे अब भारत के नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद का 2 फीसदी योगदान करते हैं. Also Read - Nykaa IPO: नायका का आईपीओ आज बंद, अंतिम दिन 9.7 गुना किया गया सब्सक्राइब

विशेष रूप से, भारत में 2022 में सबसे अमीर महिलाओं की सूची में, प्रवेश करने वालों की संख्या सबसे अधिक 25 पर दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से है, इसके बाद मुंबई (21) और हैदराबाद (12) का स्थान है. भोपाल स्थित जेटसेटगो की कनिका टेकरीवाल की संपत्ति में 50 फीसदी की के साथ 420 करोड़ रुपये पर पहुंच गई. इस सूची में ये सबसे कम उम्र की महिला हैं.

The wealthiest women of India are here! This year, two new names made it to the top ten of the Kotak Private Banking Hurun Leading Wealthy Women List 2021. The top 10 cut-off is at INR 6,620 crore, up 22% from the last year. Three women from the top ten are based in New Delhi. pic.twitter.com/kdHULq1y6f

— HURUN INDIA (@HurunReportInd) July 27, 2022