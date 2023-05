Rs 2000 Currency Note: RBI गवर्नर ने किया साफ, दो हजार के नोट चलन से बाहर; अभी भी वैध करेंसी

Rs 2000 Currency Note: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बीते हफ्ते शुक्रवार को दो हजार रुपये के नोट का चलन से बाहर करने फैसला किया. उसके बाद दो हजार के नोट को बदलने के लिए 30 सितंबर तक की समय सीमा तय की. इसके लिए 23 मई से बैंकों में जाकर बदलने के लिए समय पर निर्धारित किया. साथ ही केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि यह नोट वैध बना रहेगा यानी मार्केट में इसको कोई लेने से मना नहीं कर सकता है. केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बाद देशभर से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं. इस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसको लेकर क्लैरिफिकेशन दिया है.

2000 रुपये के नोट पर लिए गए फैसले पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं और फिर से इस बात पर जोर देता हूं कि यह रिजर्व बैंक के मुद्रा प्रबंधन संचालन का एक हिस्सा है… लंबे समय से, रिजर्व बैंक एक क्लीन नोट नीति का पालन कर रहा है. समय-समय पर आरबीआई एक विशेष श्रृंखला के नोटों को वापस लेता है और नए नोट जारी करता है … हम 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस ले रहे हैं लेकिन ये नोट वैध बने रहेंगे.