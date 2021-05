भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) की तरफ से 2, 000 रुपये के नोट को लेकर एक अहम बात सामने आई है. दरअसल, 26 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2, 000 रुपये को नोट को लेकर साफ कर दिया है कि अब सर्कुलेशन में 2, 000 रुपये के नोट की नई सप्लाई (No supply of Rs 2,000) नहीं होगी. साल 2016 में नोटबंदी के बाद लॉन्च किए गए इस नोट को लेकर पहले से ही इस बात के लिए कयास लगाए जा रहे थे. आरबीआई ने भी पहले 2,000 रुपये के नोट को लेकर कहा था कि ये नोट अब नए नहीं आएंगे जो सर्कुलेशन में पहले से ही हैं, वही बाजार में चलते रहेंगे. Also Read - RBI News: स्वास्थ्य संकट अधिक व्यापक और अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाला हो सकता है : आरबीआई

आरबीआई (RBI) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल की तरह वित्त वर्ष 2020-21 में 2,000 रुपये के नए नोटों की कोई सप्लाई नहीं हुई है. रिजर्व बैंक ने पिछली बार 2018-19 में 467 लाख 2,000 रुपये के नोटों की सप्लाई की थी. इस तरह अभी चलन में कुल 2,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों की हिस्सेदारी 87.5 फीसदी है.

दरअसल, एटीएम (ATM) के चेस्ट में 2,000 रुपये के नोट हटाने के बाद से से कयास लगाए जा रहे थे कि 2,000 रुपये के नोट बंद होने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने भी साफ कर दिया था कि वो अब 2,000 रुपये के नए नोटों की छपाई नहीं कर रही. मार्च महीने में वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि पिछले दो साल में 2000 के नोटों की छपाई नहीं हुई है.

सरकारी आंकडों के मुताबिक 30 मार्च, 2018 तक सर्कुलेशन में 3 अरब 36 करोड़ 20 लाख नोट थे. जबकि 26 फरवरी, 2021 तक सर्कुलेशन में केवल 2 करोड़ 49 करोड़ 90 लाख 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन में थे. वहीं 2019-20 और 2020-21 के दौरान 2000 रुपये के बैंक नोट के लिए छपाई से संबंधित कोई आदेश सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया. इसका मतलब 2019-20 के बाद से इन नोटों की छपाई बंद है.

बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैकों के एटीएम में जो नोट के कैसेट होते हैं, उसमें से भी 2,000 रुपये के नोट के कैसेट हटाए जा चुके हैं. 2,000 के नोट के कैसेट को 100 रुपये और 200 रुपये के कैसेट से रिप्लेस किया जा चुका है. यही कारण है कि अब ज्यादातर एटीएम से 2,000 रुपये के नोट नहीं निकलते. सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि 2,000 रुपये के नए नोट नहीं छापने से जमाखोरी रोकी जा सके और ब्लैकमनी पर लगाम लगाया जा सके.