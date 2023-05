Rs 2,000 Note Withdrawn: बिना बैंक खाते के कैसे बदलें दो हजार रुपये के नोट, यहां जानें- स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस?

Hindi Business Hindi

Rs 2,000 Note Withdrawn: RBI ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने फैसला लिया है. हालांकि, मार्केट ये नोट अभी चलन में बने रहेंगे, लेकिन बैंक अब 2,000 रुपये के नोट नहीं देंगे. 23 मई से बैंकों में इनके बदलने की प्रक्रिया शुरू होगी.

How to exchange Rs 2000 Notes without Bank account: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की है. आरबीआई ने शुक्रवार शाम को जारी एक बयान में कहा कि 2,000 रुपये के नोट अभी चलन में बने रहेंगे. यानी अगर ये नोट आपके पास हैं तो आप उससे मार्केट में जाकर सामान खरीद सकते हैं और आपके पास मौजूद होने पर जरूरत पड़ने पर आप किसी को दे भी सकते हैं. वह लेने से मना नहीं कर सकता है. हां, केंद्रीय बैंक की इस घोषणा के बाद बैंक किसी को भी विड्राल के समय दो हजार रुपये के नोट नहीं देंगे.

आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर तक इन नोटों जमा करने एवं बदलने की सुविधा देने के लिए कहा है. बैंकों में 23 मई से 2,000 रुपये के नोट बदले जा सकेंगे. एक बार में सिर्फ 20 नोट यानी उसका वैल्यू 20,000 रुपये का ही होगा. अब समस्या यह है कि जिसके पास बैंक खाता नहीं है, वो किस तरह से 2,000 रुपये के नोट को बदल पाएगा. आइए, समझते हैं कि ऐसे लोग जिनके पास बैंक खाता नहीं है. वो किस तरह से अपने 2,000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं?

यदि आपके पास बैंक खाता नहीं है और आप अपने Rs 2000 के नोटों को बदलना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके बैंक में उन्हें बदलवा सकते हैं.

अपने पहचान पत्र की फोटो कॉपी कराएं

बैंक में नोट बदलने के लिए जाने पर आपसे वैध पहचान पत्र मांगा जा सकता है. इसलिए पहले से ही इसकी तैयारी करके जाएं. बैंक आपके पहचान पत्र की फोटो कॉपी जमा करने के लिए कह सकता है. इसलिए अपने पास पासपोर्ट, वोटर आईडी या आधार कार्ड की फोटो कॉपी पहले से ही लेकर जाएं.

मोबाइल वैन के सहारे नोट बदलवाएं बैंक

दो हजार रुपये को नोट को चलन से बाहर करने पर रिजर्व बैंक ने बैंको को कहा है कि ग्रामीण, सुदूर इलाकों में जहां बैंक नहीं है. वहां आवश्कता पड़ने पर मोबाइल वैन के सहारे नोट बदलवाने में आम लोगों की मदद की जा सकती है.

नजदीकी बैंक शाखा पर जाकर बदलें नोट

आपके निकटतम बैंक के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उनके खुलने और बंद होने का समय का पता लगाकर वहां जाएं. इससे आपको नोटों को बदलने के लिए सही स्थान और समय के बारे में जानकारी होगी.

बैंक जाने पर फॉर्म भरें

निकटतम बैंक में जाएं और नोटों को बदलने के लिए बैंक कर्मचारियों द्वारा दिए गए फॉर्म को भरें. इसमें आपको अपने नाम, पता, पहचान पत्र विवरण, और अपने नोटों की मान्यता के बारे में डीटेल्स भरने होंगे. इसके साथ ही, आपको फॉर्म के साथ अपने पहचान पत्र की फोटो कॉपी जमा करनी होगी.

नोटों को चेक कराएं

जब आप दो हजार रुपये का नोट बैंक में जमा करेंगे, तो पहले उसे चेक किया जाएगा कि अमुक नोट असली है नकली, क्योंकि इस समय मार्केट में दो हजार के नकली नोट भी मौजूद हैं. इससे हमेंशा इस बात की आशंका बनी रहती है कि जो नोट बैंक में जमा किया गया है. वह मान्य है या नहीं.

बैंक से नोटों के बदलने की रसीद लें

चेक किए जाने के बाद आपके नोट मान्य हैं. इस बात का पता चलने पर बैंक की तरफ से आपको एक रसीद दी जाएगी. जिसमें नोटों के वेरीफिकेशन की पुष्टि हो जाएगी. यह रसीद आपके लिए महत्वपूर्ण होगी जो आपको नोटों के बदलने का सबूत होगी.

बता दें, यह प्रॉसेस अपने बैंक खाते के बिना नोट बदलने के लिए एक शॉर्ट टर्म विकल्प है. लेकिन सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं और नियमों का पालन करना आवश्यक है. आपको बैंक या सरकारी वेबसाइटों को नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए. ताकि आप किसी भी तरह के बदलाव की स्थिति में अपडेटेड और सटीक जानकारी आपको मिल जाए.

इस तरह से, आप अपने Rs 2000 के नोटों को बैंक खाता के बिना भी बदलवा सकते हैं. हालांकि, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं और आवश्यकतानुसार जरूरी और वैध डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास हैं.

