RTGS Facility 24X7: बड़ी धनराशि के लेन-देन के लिए रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (RTGS) सुविधा सोमावर यानी 14 दिसंबर से चौबीसों घंटे उपलब्ध है. इस सुविधा के 24 घंटे शुरू होते ही भारत भी उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जहां पर यह सुविधा पहले से 24 घंटे उपलब्ध थी. Also Read - Cheque Payment System: 1 जनवरी से बदल जाएंगे चेक पेमेंट के नियम, जानिए- अब कैसे कर पाएंगे Cheque से Payment

बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अक्टूबर में घोषणा की थी कि आरटीजीएस सुविधा साल के सभी दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध होगी. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने ट्वीट किया, ”आरटीजीएस सोमवार से चौबीसों घंटे परिचालन में रहेगा. इसे संभव बनाने वाली आरबीआई की टीम, आईएफटीएएस और सेवा भागीदारों को बधाई.” Also Read - रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC Bank पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए- क्या है निजी क्षेत्र के बैंक की गलती

RTGS facility becomes operational 24X7 from 12.30 pm tonight. Congratulations to the teams from RBI, IFTAS and the service partners who made this possible. Also Read - Bank License Cancel: बंद हो गया देश का एक और बैंक, क्या होगा लाखों ग्राहकों के पैसे का...जानिए

