Rules to be changed from 1st January 2021: आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए कई नियम हैं जो जिनका काफी खासा प्रभाव पड़ता है. ये नियम 1 जनवरी से बदलने जा रहे हैं. ये नियम चेक भुगतान, LPG सिलेंडर की कीमतों, GST और UPI लेन-देन के भुगतान से जुड़े हुए हैं.

यहां 10 नियमों के बारे में बताया जा रहा है जो 1 जनवरी 2021 से बदल जाएंगे और आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालेंगे.

1- चेक भुगतान के नियम

बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ महीने पहले चेक के लिए ‘सकारात्मक भुगतान सिस्टम’ शुरू करने का निर्णय लिया था, जिसके तहत 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की पुन: पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है. सकारात्मक भुगतान प्रणाली का यह चेक भुगतान नियम 1 जनवरी 2021 से लागू होगा. खाता धारक के विवेक पर इस सुविधा का लाभ उठाने के बाद, बैंक 5 लाख और उससे अधिक की राशि के लिए चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं.

2- कांटैक्टलेस कार्ड लेनदेन की सीमा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि कार्ड और UPI के माध्यम से आवर्ती लेनदेन के लिए कांटैक्टलेस कार्ड से लेनदेन और ई-जनादेश की सीमा 1 जनवरी, 2021 से 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी जाएगी. RBI ने कहा कि इस कदम का लक्ष्य है सुरक्षित और सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए किया जा रहा है. विशेष रूप से वर्तमान महामारी के दौरान सुरक्षित और सुरक्षित तरीके से भुगतान करने के लिए ये अच्छी तरह से अनुकूल हैं. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यह जनादेश और ग्राहकों के विवेक पर निर्भर करेगा.

3- व्हाट्सएप चुनिंदा फोन पर काम करना बंद कर देगा

लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म व्हाट्सएप 1 जनवरी से कुछ प्लेटफार्मों को सपोर्ट नहीं करेगा. सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देते हुए, व्हाट्सएप पेज में बताया गया है कि यह इन उपकरणों का उपयोग करने के लिए सपोर्ट प्रदान करने की सलाह देता है: एंड्रॉइड रनिंग ओएस 4.0.3 और नया; आईओएस 9 और नए चल रहे iPhone; और काईओएस 2.5.1 नए फोन चलाने का चयन करें, जिसमें JioPhone और JioPhone 2 शामिल हैं.

4. कार के दाम बढ़ेंगे

बाजार की सबसे अग्रणी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा सहित कई कार कंपनियां अपने वाहनों की कीमतें 1 जनवरी से बढ़ाएंगी.

5. लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल के लिए के लिए जोड़ना पड़ेगा शून्य

देश में मोबाइल फोनों के लिए लैंडलाइन से कॉल करने के लिए कॉलर्स को जल्द ही पहले ‘0’ लगाना पड़ेगा. टेलीकॉम विभाग ने नई व्यवस्था को लागू करने के लिए टेलीकॉम को 1 जनवरी तक आवश्यक व्यवस्था करने को कहा है. विभाग ने ऐसे कॉल के लिए पहले ‘0’ डायल करने के लिए क्षेत्रीय नियामक ट्राई की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है, एक ऐसा कदम जो दूरसंचार सेवाओं के लिए पर्याप्त संख्या में जगह बनाएगा.

6. सभी चार पहिया वाहनों के लिए FASTag

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जनवरी, 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए FASTag अनिवार्य करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है. FASTag 1 दिसंबर, 2017 से पहले बेचे जाने वाले M और N श्रेणी के चार पहिया वाहनों के लिए अनिवार्य हो गया है. इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया गया. मंत्रालय ने 6 नवंबर को इस बारे में एक अधिसूचना जारी की.

7. UPI भुगतान

उपयोगकर्ताओं को अमेज़न पे, Google पे और फ़ोन पे से लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है. एनपीसीआई ने कथित तौर पर 1 जनवरी से तीसरे पक्ष के ऐप प्रदाताओं द्वारा चलाए गए यूपीआई भुगतान सेवा (यूपीआई भुगतान) पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है. एनपीसीआई ने नए साल की शुरुआत करते हुए तीसरे पक्ष के ऐप पर 30 प्रतिशत कैप लगाया है. हालाँकि पेटीएम को इस शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होगी, यह बताया गया है.

8. Google पे वेब ऐप

Google अपने भुगतान एप्लिकेशन –Google Pay –in जनवरी के सभी वेब ऐप को समाप्त करने जा रहा है और उपयोगकर्ताओं को तत्काल धन हस्तांतरण के लिए शुल्क भी देना पड़ेगा. Google पे पर, ग्राहक अब तक भुगतान का प्रबंधन करने के साथ-साथ मोबाइल ऐप या pay.google.com दोनों से पैसे भेज सकते हैं. हालांकि, नवीनतम सूचना के अनुसार, अब, Google ने कहा है कि वेब ऐप साइट अब अगले साल जनवरी से काम नहीं करेगी.

9. एलपीजी सिलेंडर की कीमतें

तेल विपणन कंपनियां हर महीने के पहले दिन एलपीजी की कीमतों को संशोधित करती हैं जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की दरों पर निर्भर करता है.

10. जीएसटी-पंजीकृत लघु इकाइयां

समाचार एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक, 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को जनवरी से 12 के बजाय जनवरी से केवल चार जीएसटी बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर -3 बी दाखिल करना होगा. मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) स्कीम के साथ रिटर्न फाइल करने की तिमाही में लगभग 94 लाख करदाताओं पर असर पड़ेगा, जो माल और सेवा कर (जीएसटी) के कुल कर आधार का लगभग 92 प्रतिशत है. इसके साथ, जनवरी से, छोटे करदाताओं को एक साल में केवल आठ रिटर्न (चार जीएसटीआर -3 बी और चार जीएसटीआर -1 रिटर्न) दाखिल करने होंगे.