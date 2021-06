Rules to change from 1st July: हर महीने में कुछ न कुछ बदलाव जरूर किया जाता है. अब एक सप्ताह के बाद हम साल के सातवें महीने में प्रवेश कर जाएंगे. इसके साथ, 1 जुलाई से कुछ नियम जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, बदल जाएंगे. इन नियमों के बदलाव से आपकी जेब पर इसका सीधा असर होगा जिसका प्रभाव आपके घर के बजट पर भी पड़ेगा. बता दें, प्रत्येक माह की पहली तारीख को गैस सिलिंडर के दाम तय किए जाते हैं. इसके अलावा, एसबीआई से पैसे की निकासी, चेक और एटीएम से पैसे की निकासी के नियमों बदलाव होगा. Also Read - SBI Recruitment 2021: SBI में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका, बिना एग्जाम होगा सेलेक्शन, बस करना होगा ये काम

किन-किन नियमों में होगा बदलाव, जानिए – यहां