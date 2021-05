Rules to change from 1st June: एक जून के महत्व को हमेंशा अपने मन में याद रखना चाहिए. जैसे ही नया माह शुरू होता है तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही खयाल आता है कि उस माह में कितनी छुट्टियां हैं. जिसमें बैंक से संबंधित काम भी शामिल होते हैं. हमें पहले उस दिन पर ध्यान देना चाहिए जिसको पहले से ही हमने तय कर रखा है, क्या उस दिन कोई समस्या है. कई बैंकों ने पहले से यह तय कर रखा है कि 1 जून से ये बदलाव किए जाएंगे. Also Read - BOB Recruitment 2021: बैंक ऑफ बड़ौदा में इन विभिन्न पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, बिना परीक्षा का होगा चयन, जल्द करें अप्लाई

अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक या सिंडिकेट बैंक के ग्राहक हैं तो 1 जून की तारीख आपके लिए महत्वपूर्ण है. 1 जून से बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं तो यह जान लें कि बैंक ऑफ बड़ौदा चेक पेमेंट के नियमों में बदलाव करने जा रहा है. वहीं, दूसरी ओर केनरा बैंक, और सिंडिकेट बैंक के आईएफएससी कोड में भी बदलाव हो जाएगा.

1 जुलाई से बदल जाएगा आईएफएससी कोड Also Read - BOB Interest Rate: बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन पर दी रियायत, रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट में 10 BPS की कटौती

केनरा बैंक की वेबसाइट पर जारी की गई सूचना के मुताबिक, 1 जुलाई से बैंक का बदला हुआ आईएफएससी कोड प्रभावी हो जाएगा. सिंडिकेट बैंक के ग्राहक को यह बैंक के आईएफएससी कोड को अप्डेट करने की सलाह दी गई है. नया आईएफएससी कोड प्राप्त करने के लिए सबसे पहले केनरा बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा. जहां पर इसके बारे में जानकारी दी गई है. आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया है.

1 जून से चेक पेमेंट के मेथड में होगा बदलाव

बैंक ऑफ बड़ौदा 1 जून 2021 से ग्राहकों के चेक पेमेंट के मेथड में बदलाव होने जा रहे है. फ्राड से बचने के लिए बैंक ने पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन को आवश्यक कर दिया है. यह एक फ्राड को पकड़ने का टूल है. बैंक ऑफ बड़ौदा का कहना है कि अगर किसी ग्राहक ने 2 लाख रुपये का चेक जारी किया है तो ग्राहक को अपने चेक के विवरण को पहले कन्फर्म करना होगा. यह नियम 1 जून से प्रभावी होगा.

बैंक के नई व्यवस्था के तहत जब कोई ग्राहक चेक जारी करता है तो उसे अपने बैंक का विवरण देना होगा. उसके बाद बैंक उसके बारे में क्रास चेक करेगा. अगर इसमें किसी भी तरह की गल्ती पाई जाती है तो बैंक उसे वापस कर देगा.

एलपीजी सिलिंडर के दाम

1 जून से एलपीजी और एलपीजी सिलिंडर के दाम भी बदल जाएंगे. सामान्य तौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 1 तारीख को एलपीजी के रेट में बदलाव करती हैं. कई बार यह भी देखा जाता है कि महीने भर में दाम दो बार बदल जाते हैं. फिलहाल, दिल्ली में 14.2 किग्रा एलपीजी सिलिंडर के दाम 809 रुपये हैं. 14.2 किग्रा वाले सिलिंडर के साथ-साथ, 19 किग्रा एलपीजी सिलिंडर के दाम में भी बदलाव हो सकता है. यह भी संभव है कि 1 जून को दाम में कोई बदलाव न हो. कभी-कभी भाव पहले के स्तर पर ही रहते हैं.

छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों में होगा बदलाव

छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ, एनएससी, केवीपी और सुकन्या समृद्धि स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है. इस तरह की योजनाओं पर सरकार हर तीसरे महीने में ब्याज दरों में बदलाव की घोषणा करती है. कई बार यह होता है कि पुरानी ब्याज दरों में संशोधन किया जाता है. वित्त वर्ष 2020-21 की समाप्ति यानी 31 मार्च को ब्याज दरें जारी की गई थीं. जिन्हें 24 घंटे के अंदर ही वापस ले लिया गया था. अब 30 जून से नई ब्याज दरें फिर से लागू की जाएंगी.