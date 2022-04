नई दिल्ली: सरकार ने सहारा ग्रुप (Sahara Group) की तीन कंपनियों पर जनता से कोई भी जमा राशि एकत्र करने से प्रतिबंध लगा दिया गया है. सरकार बुधवार को कहा कि सहारा समूह (Sahara Group) की तीन फर्मों – सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड को अदालत ने जनता से कोई भी जमा राशि एकत्र करने से प्रतिबंधित कर दिया है.Also Read - दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ निजामुद्दीन मरकज की 4 मंजिलों को फिर से खोलने की दी इजाजत

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "दिल्ली उच्च न्यायालय ने 22 मार्च के आदेश के तहत… सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, लखनऊ (Sahara Credit Cooperative Society Ltd, Lucknow) , उत्तर प्रदेश, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड, भोपाल मध्य प्रदेश (Saharayn Universal Multipurpose Society Ltd, Bhopal), और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल (Humara India Credit Cooperative Society Ltd, Kolkata,) को जनता से कोई जमा राशि एकत्र करने से रोक दिया है.''

Sahara Credit Cooperative Society Ltd, Lucknow, Saharayn Universal Multipurpose Society Ltd, Bhopal, & Humara India Credit Cooperative Society Ltd, Kolkata, restrained from collecting any deposits from the public following a Delhi HC order: Ministry of Cooperation

