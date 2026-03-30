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Salaried Class Person Rules Changes From 1 April Investment Retirement Itr Tax Saving

ऑफिस का घर-गाड़ी, कैंटीन में खाना और सेविंग के पैसे...सैलरीड क्लास के लिए सब कुछ होने जा रहा महंगा

अगर आपने कंपनी से एकोमोडेशन ले रखा है. कंपनी की कार से ऑफिस आते-जाते हैं. ऑफिस की कैंटीन में खाना खाते हैं और रिटायरमेंट फंड अच्छा-खासा जोड़ चुके हैं, तो ये खबर आपके मतलब की है. 1 अप्रैल से आपके लिए सब कुछ महंगा होने जा रहा है.

न्यू इनकम-टैक्स रूल्स 2025 आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. इसका मतलब है कि ये नियम फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की कमाई और असेसमेंट ईयर 2027-28 के टैक्स रिटर्न पर लागू होंगे. नए कानून का असर आपके घर से लेकर रिटायरमेंट फंड तक, ऑफिस में खाना खाने से लेकर ऑफिस की कार का इस्तेमाल करने पर पड़ेगा. आइए जानते हैं इनका आपकी जेब पर क्या असर होगा? टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए?

कंपनी एकोमोडेशन पड़ेगा महंगा

कई कंपनियां अपने स्टाफ को रहने के लिए एकोमोडेशन यानी घर देती हैं. अब 1 अप्रैल से इसकी भी वैल्यू फिक्स रहेगी.

40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में अगर कंपनी ने घर दिया है, तो स्टाफ की सैलरी का 10% हिस्सा टैक्सेबल वैल्यू माना जाएगा.

40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में अगर कंपनी ने घर दिया है, तो स्टाफ की सैलरी का 10% हिस्सा टैक्सेबल वैल्यू माना जाएगा. 15 से 40 लाख की आबादी वाले शहर में एकोमोडेशन मिलने पर स्टाफ की सैलरी का 7.5% हिस्सा टैक्सेबल वैल्यू होगा. इसके अलावा दूसरे शहर में अगर घर दिया जाता है, तो स्टाफ की सैलरी का 5% हिस्सा टैक्सेबल होगा.

अगर एम्प्लॉयी घर के किराये का एक हिस्सा खुद चुकाता है, तो उसे टैक्सेबल वैल्यू से माइनस कर दिया जाएगा.

ऑफिस की कार का इस्तेमाल करते हैं तो कटेगी जेब

अब ऑफिस की गाड़ी पर्सनल और ऑफिशियल दोनों कामों के लिए इस्तेमाल करने पर फिक्स मंथली टैक्स वैल्यू तय की गई है. अगर 1.6 लीटर इंजन तक की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो 5000 रुपये महीना लगेगा.

1.6 लीटर से बड़े इंजन वाली गाड़ी का इस्तेमाल करने पर 7000 महीना लगेगा. अगर आप ड्राइवर की सुविधा लेते हैं, तो 3000 महीना अतिरिक्त टैक्स बनेगा.इन फिक्स वैल्यू को सैलरी इनकम के साथ जोड़कर टैक्स निकाला जाएगा.

रिटायरमेंट फंड में लगेगा टैक्स

अगर आपकी कंपनी आपके रिटायरमेंट फंड जैसे PF, NPS और सुपरएन्युएशन फंड में सालभर में 7.5 लाख से ज्यादा जमा करती है, तो 1 अप्रैल से उस पर टैक्स लगेगा.

ये लिमिट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रिब्यूशन पर लागू होती है. लिमिट क्रॉस होने पर अतिरिक्त रकम को परक्विजिट (अनुलाभ) माना जाएगा, जिस पर टैक्स लगेगा.

200 रुपये से ज्यादा खाना खाया, तो बनेगा टैक्स

वैसे तो वर्किंग ऑवर्स के दौरान मिलने वाले खाने या नॉन-अल्कोहलिक बेवरेज पर टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन, इनकी वैल्यू 200 रुपये प्रति मील होनी जरूरी है.

लिमिट क्रॉस होने पर टैक्स लगेगा.इसमें ऑफिस कैंटीन, मील कूपन और कॉर्पोरेट मील प्रोग्राम शामिल हैं.

कंपनी से लिया लोन तो भरना होगा टैक्स

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अगर कंपनी बिना ब्याज या कम ब्याज पर लोन देती है, तो उस फायदे पर टैक्स लगेगा. टैक्स का कैलकुलेशन SBI की ब्याज दर के आधार पर होगा.

हालांकि, 2 लाख तक के लोन या गंभीर बीमारी के इलाज के लिए लिए गए लोन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

ऑफिस गिफ्ट्स की लिमिट फिक्स

कंपनियों से मिलने वाले दिवाली गिफ्ट, वाउचर या टोकन की वैल्यू लिमिट भी तय हो गई है. अब सालभर में मिलने वाले ऐसे कुल 15,000 रुपये की वैल्यू वाले गिफ्ट ही टैक्स-फ्री होंगे.

अगर वैल्यू 15,000 रुपये से ज्यादा हुई, तो पूरी राशि पर टैक्स देना होगा.

टैक्सपेयर्स को सलाह?

दिल्ली के जाने-माने CM नरेश कंसल बताते हैं, “नए कानून में डिविडेंड और म्यूचुअल फंड इनकम के खिलाफ ब्याज खर्च की कटौती को भी खत्म करने का प्रस्ताव है. पहले टैक्सपेयर्स ऐसी इनकम के खिलाफ 20% तक ब्याज खर्च की कटौती का दावा कर सकते थे, लेकिन नए नियमों के तहत इस तरह की कटौती पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी. इसलिए नए नियम लागू होने से पहले अपने एम्प्लॉयर के साथ सैलरी कंपोनेंट्स को रिव्यू करें, ताकि टैक्स लायबिलिटी को मैनेज किया जा सके.”