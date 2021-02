Salary Hike : कुछ एजेंसियों द्वारा कराए गए सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि इस साल प्राइवेट कंपनी (Private Companies) में नौकरी करने वाले कर्मचारियों की सैलरी (Salary Hike) में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है. भारतीय कंपनियां साल 2021 में अपने कर्मचारियों के वेतन में करीब 7.7 फीसदी तक की बढ़ोतरी करेंगी. Also Read - India Inc Salary Hike : इस साल कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी, यहां पर पढ़ें सर्वे रिपोर्ट

बता दें, भारतीय कंपनियां अप्रैल माह से प्रारंभ होने वाले नए वित्त वर्ष की में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी (Salary Hike) करती हैं. लेकिन इस साल की कहानी थोड़ी उल्टी हो सकती है. अप्रैल में इन्क्रीमेंट (Increment in April) तो होने की पूरी उम्मीद की जा रही है, परंतु, कर्मचारियों के हाथ में पैसे कम आएंगे.

आइए – यहां जानते हैं कि मंथली सैलरी में इजाफा होने के बाद भी क्यों टेक होम सैलरी कम हो जाएगी?

जानिए- इस साल कितनी बढ़ेगी सैलरी (Know how much your salary will increase)

कई सर्वे रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि भारत की कंपनियां इस साल अपने कर्मचारियों को अच्छी सैलरी हाइक देंगी. सर्वे के मुताबिक, इस साल वेतन में औसत 7.7 फीसदी की बढ़ोतरी है. यह सर्वे डेलॉयट टच तोहमात्सु इंडिया एलएलपी (DTTILLP) और एऑन (AON) ने की है. इस साल वेतन में औसत बढ़ोतरी 2020 के 4.4 फीसदी से अधिक, लेकिन यह 2019 के 8.6 फीसदी से कम रहेगी.

अप्रैल से बदलने वाला है सैलरी स्ट्रक्चर (Salary structure to be changed)

सैलरी में बढ़ोतरी (Salary hike) होने के बावजूद भी टेक होम सैलरी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार अप्रैल, 2021 से नया वेज कोड (New wage code) लागू करने जा रही है. सरकार के नए नियमों की वजह से कंपनियों को कर्मचारियों के पे-पैकेज (Employee pay package) में बदलाव करना होगा, जिससे सैलरी में बदलाव हो सकता है. नए वेज कोड (New wage code) में कंपनियों को सैलरी के बेसिक सैलरी वाले पार्ट को बढ़ाना होगा और इस वजह से आपके ग्रैच्युटी और पीएफ (Gratuity and PF) में कंपनी की ओर से होने वाले भुगतान का अनुपात भी बढ़ जाएगा.

नए वेज कोड (New wage code) के मुताबिक, कंपनियों को अपने कर्मचारियें के CTC में बेसिक वेतन कम से कम 50 फीसदी करना होगा. इसका असर यह होगा कि आपका पीएफ योगदान (PF Contribution) बढ़ जाएगा. यानी कंपनी आपको जो सैलरी हाइक (Salary hike) देगी वह पीएफ योगदान में एडजस्ट हो जाएगा. वर्तमान में, पीएफ में कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान बराबर होता है. कर्मचारी की बेसिक सैलरी (Basic salary of the employee) का 12 फीसदी और नियोक्ता भी 12 फीसदी पीएफ में योगदान होता है. इसके चलते सैलरी बढ़ने के बाद भी कैश इन हैंड सैलरी ज्यादा नहीं बढ़ेगी.