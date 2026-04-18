By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
सैलरी बढ़ गई, फिर भी नहीं चल रहा महीने का खर्च! किस संकट का सामना कर रहा है भारत का मध्यम वर्ग? CA ने आंकड़ों से समझा दिया सबकुछ
कई मामलों में किराया, स्कूल की फीस और इंश्योरेंस प्रीमियम लगभग दोगुने हो गए हैं. इससे लोगों की असली खरीदने की ताकत (purchasing power) लगभग वैसी ही है जैसी 10 साल पहले थी.
अगर आप भी एक कामकाजी और नौकरीपेशा व्यक्ति हैं जो अपना घर चलाने के लिए महीने के अंत में मिलने वाली सैलरी पर निर्भर हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. भारत में मध्यम वर्ग से संबंध रखने वाले ज्यादातर लोगों की ये शिकायत है कि पिछले कुछ सालों में उनकी आमदनी में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पूरे महीने का खर्च चलाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है. आखिर ऐसा क्यों है? भारतीय मध्यम वर्ग किस “खामोश संकट” का संकट का सामना कर रहा है? चलिए इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट ने समझाया
चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक की एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुद्दे पर विस्तार से बात की गई है. कौशिक इसे “नॉमिनल वेज ट्रैप” (नाममात्र वेतन का जाल) कहते हैं. यह एक ऐसी स्थिति है जहां आय तो बढ़ती है, लेकिन वह जीवन-यापन की वास्तविक लागत के साथ तालमेल बिठाने में नाकाम रहती है.
आंकड़ों में दिखी चिंताजनक तस्वीर
कौशिक ने जो आंकड़े पेश किए उसमें एक चिंताजनक तस्वीर देखने को मिली. उदाहरण से उन्होंने बतया कि एक आम नौकरीपेशा व्यक्ति की मासिक सैलरी 2015 के लगभग 90,000 रुपये से बढ़कर आज 1.5 लाख रुपये हो गई होगी. ऊपरी तौर पर देखें तो यह 66% की एक ठोस बढ़ोतरी है. लेकिन, जब आप रोजमर्रा की असलियत पर गौर करते हैं, तो यह बढ़ोतरी किसी काम की नहीं लगती.
Your salary is growing, but your wealth is SHRINKING.
This is the silent crisis of 2026. #InflationIndia #WealthGap #PersonalFinance pic.twitter.com/sVy5jgE9wC
— CA Nitin Kaushik (FCA) | LLB (@Finance_Bareek) April 15, 2026
कई मामलों में किराया, स्कूल की फीस और इंश्योरेंस प्रीमियम लगभग दोगुने हो गए हैं. इससे लोगों की असली खरीदने की ताकत (purchasing power) लगभग वैसी ही है जैसी 10 साल पहले थी. नतीजतन, कई परिवारों की खरीद क्षमता शायद ही बेहतर हुई है. यह बेमेल स्थिति वित्तीय स्थिरता को कमजोर कर रही है.
चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक ने आगे बताया है कि बचत के मामले में गणित और भी ज़्यादा मुश्किल है. फिक्स्ड डिपॉजिट पर करीब 7% का रिटर्न मिल रहा है. जबकि यह वित्तिय सुरक्षा को लेकर भारतीयों की पहली पसंद है. मध्यम वर्ग के बजट पर असर डालने वाली असल महंगाई जैसे कि घर और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक, 10-12% के करीब चल रही हैं. कौशिक कहते हैं कि हर साल जब आपका पैसा बैंक में बेकार पड़ा रहता है, तो उसकी कीमत कम होती जाती है.
मध्यम वर्ग के परिवार अपनी बचत को भविष्य के लिए बढ़ाने के लिए फिक्स्ड डिपॉज़िट जैसे सुरक्षित साधनों पर निर्भर रहते थे. लेकिन, अब ये पूरा तरीका मुश्किल में है. इसका मतलब है कि जो लोग अनुशासन से बचत करते हैं, वे भी अपनी कमाई को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. बढ़ाने की तो बात ही छोड़ दें.
सीए कौशिक की पोस्ट एक बड़े सिस्टम से जुड़ी समस्या की ओर भी इशारा करती है. भारत में घरों की बचत दर गिरकर GDP के लगभग 18% पर आ गई है. यह कई सालों में इसका सबसे निचला स्तर है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट लापरवाही से खर्च करने के कारण नहीं, बल्कि मजबूरी के कारण हुई है. टियर-1 शहरों में, जरूरी खर्च जैसे, घर, शिक्षा, बीमा और रोजाना के जीवन पर टैक्स के बाद की आय का 50 प्रतिशत तक खर्च करना पड़ता है. ये ऐसे खर्च नहीं हैं जिन्हें टाला जा सके. कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मध्यम-वर्गीय परिवारों को किसी न किसी रूप में मदद मिलती है. लेकिन भारत में, परिवार अक्सर जरूरी सेवाओं के लिए ज्यादा कीमतें चुकाते हैं. इससे दोहरा दबाव बनता है. मध्यम वर्ग की आय पर पहले ही टैक्स लग जाता है. फिर समय के साथ महंगाई उसे और कम कर देती है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें