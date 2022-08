केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Union Finance Ministry) ने कहा है कि धार्मिक और परमार्थ संस्थानों (Religious and Charitable Trusts) द्वारा संचालित सरायों के कमरे के किराये या संपत्तियों पर माल एवं सेवा कर (GST) नहीं लगेगा. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने ये जानकारी दी. गौरतलब है कि इससे पहले इन सरायों के कमरों के किराये पर जीएसटी लगने की बात कही जा रही थी. जिसके बाद गुरुवार को आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा (AAP MP Raghav Chaddha) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से मुलाकात की. चड्ढा ने मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री से धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित सरायों के कमरों पर जीएसटी लगाने के फैसले को वापस लेने की मांग की थी. जिसके बाद शुक्रवार को वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कि धार्मिक और परमार्थ संस्थानों के सरायों के कमरों पर जीएसटी नहीं लगेगा.Also Read - Oppo, Vivo, Xiaomi को मिला भारत सरकार से नोटिस, जानिये क्या है पूरा मामला

बता दें कि राघव चड्ढा ने बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास स्थित धार्मिक परिसरों के सरायों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसले को वापस लेने के संबंध में एक पत्र सौंपा था. जीएसटी परिषद ने इस साल जून माह में फैसला किया था कि एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत का कर लगाया जाएगा. Also Read - कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! मिलने वाले भत्तों पर नहीं लगेगा GST; CBIC ने किया स्पष्ट

The exemption notification, i.e., Sl. No. 13 of notification No. 12/2017-CTR dated 28.06.2017 reads as follows: (4/9) pic.twitter.com/Rny4liQ98Z

— CBIC (@cbic_india) August 4, 2022