SBI Alert: कोरोना काल में हर किसी का फोकस आय बढ़ाने और बचत को कम करने में लगा हुआ है. ऐसी स्थिति में, बैंक से संबंधित सभी खबरें लाना हमारी जिम्मेदारी है. ऐसे में हम आपको यह जानकारी दे दें कि कुछ बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं. साथ ही एक जानकारी यह भी है कि अगर आपने अपने पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो उसको तुरंत करवा लें. अगर आपने यह काम नहीं किया तो इस संकट काल में आपको एक हजार रुपये जुर्माना चुकाना पड़ेगा.

खाताधारकों के लिए अंतिम चेतावनी

दरअसल, इनकम टैक्स विभाग ने 30 जून 2021 की तारीख तय कर रखी है. जिसके बाद आधार और पैन एक साथ लिंक नहीं किए गए तो आपका पैन इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा. इसके अलावा, आयकर अधिनियम के तहत आपको 1,000 रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा.

एसबीआई से एसओएस एसएमएस

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खाताधारकों के लिए एक नोटिस जारी किया है. जिसमें बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा कि वे तुरंत अपना पैन और आधार एक साथ लिंक कर लें. जिसकी अंतिम तारीख 30 जून है.

इसके साथ, स्टेट बैंक ने कहा है कि अगर बताए गए नियमों का पालन नहीं किया गया तो आपके खाते में मिलने वाली सुविधाओं पर असर हो सकता है. साथ ही बैंक ने कहा है कि अगर आधार और पैन को एक साथ लिंक नहीं किया तो पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा. बैंक ने इसके बारे में जानकारी अपने ट्विटर खाते पर दी है. जिसमें ग्राहकों से कहा गया है कि अपने खाते के निर्बाध संचालन के लिए आधार और पैन को जरूर लिंक कर लें.

We advise our customers to link their PAN with Aadhaar to avoid any inconvenience and continue enjoying a seamless banking service.#ImportantNotice #AadhaarLinking #Pancard #AadhaarCard pic.twitter.com/LKIBNEz7PO

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) May 31, 2021