SBI Alert: देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई (SBI) समय-समय पर नई-नई योजनाएं पेश करता रहता है, जिसे खाताधारकों का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है. अब स्टेट बैंक (State Bank Of India) ने एक बड़ी जानकारी साझा की है, जिसमें उसने खाताधारकों (Account Holders) को अलर्ट कर दिया है. बैंक द्वारी दी गई जानकारी के मुताबिक अगर खाताधारक पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ते हैं तो कई ग्राहक सेवाएं ठप हो जाएंगी. इस बारे में बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया है.Also Read - SBI Digital Transaction Charges Row: बचत बैंक जमा खातों पर SBI ने अपना रुख किया स्पष्ट, कहा- नहीं वसूला कोई चार्ज

एसबीआई (SBI) ने ट्वीट किया कि ‘हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और एक निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें. Also Read - Aadhaar Card Update: घर बैठे इन आसान तरीकों से आधार में अपडेट करें मोबाइल नंबर, पता, DOB; जानें आसान तरीका

We advise our customers to link their PAN with Aadhaar to avoid any inconvenience and continue enjoying a seamless banking service.#ImportantNotice #AadhaarLinking #Pancard #AadhaarCard pic.twitter.com/A5lWColxx0

