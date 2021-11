SBI Alert: टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है. हालांकि इसका दुरुपयोग भी आसानी से किया जा सकता है. हम टेक्नोलॉजी का सहारा जहां अपने काम को आसान बनाने के लिए करते हैं वहीं, साइबर चोर आपकी एक गलती से इसी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर आपकी जीवन भर की कमाई एक पल में उड़ा सकते हैं. ब्रैंक फ्रॉड से जुड़े कई मामले हमें अक्सर सुनने को मिलते रहते हैं. आप इसका शिकार न हों इसके लिए थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है.Also Read - Home Loan Interest: SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहे हैं सस्ते होम लोन, फटाफट चेक करें डिटेल्स

बैंक से जुड़े कई काम के लिए हम बैंक के कस्टमर केयर अधिकारी से बात करते हैं. बैंक के कस्टमर केयर का नंबर हमारे फोन में सेव नहीं होता और इसके लिए हम गूगल का सहारा लेते हैं. हम सीधे गूगल पर जाते हैं और बैंक का नाम डालकर कस्टमर केयर का नंबर सर्च कर लेते हैं. हालांकि जब हम नंबर सर्च करते हैं तो कई पेज दिखने लगती हैं, जिस पर कस्टमर केयर का नंबर होता है. अगर आपने गलत नंबर पर कॉल किया तो पूरी गुंजाइश है कि आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं. Also Read - Online Transaction: ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय अगर आपने डाल दिया गलत IFSC कोड, तो यहां जानिए क्या होगा?

Beware of fraudulent customer care numbers. Please refer to the official website of SBI for correct customer care numbers. Refrain from sharing confidential banking information with anyone.#CyberSafety #CyberCrime #Fraud #BankSafe #SafeWithSBI pic.twitter.com/70Sw7bIuvo

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) November 21, 2021