बैंक के चक्कर काटना किसी को भी नहीं पसंद होता है लेकिन लोगों की मजबूरी होती है कि उन्हें कई बार न चाहते हुए भी बैंक जाना पड़ जाता है. हालांकि बैंकों की तरफ से ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा चीजें डिजिटल तौर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है. इससे ग्राहकों का समय भी बचता है और बैंक के कर्मचारियों पर काम का दबाव भी कम पड़ता है. अब देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों के लिए नया टोल फ्री नंबर जारी किया है. इस नंबर के जरिए ग्राहक बैंक जुड़ी कई सुविधाओं का लाभ घर बैठे ले सकेंगे.

एक बात ध्यान देने वाली है कि टोल फ्री नंर का फायदा वही ग्राहक उठा सकते हैं जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है. इस बारे में SBI ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी भी दी है और यह भी बताया है कि ग्राहक किन-किन सुविधाओं का लाभ इस टोल फ्री नंबर के जरिए ले सकते हैं.

खास बात यह है कि कि अब रविवार या छुट्टियों वाले ऐसे दिन जब बैंक बंद रहता है उन दिनों भी ग्राहक टोल फ्री नंबर के जरिए बैंकिंग सर्विस का फायदा ले पाएंगे. इसके लिए SBI ने दो नए टोल फ्री नंबर जारी किए हैं. आप भी यदि SBI कस्टमर है तो आपको दोनों टोल फ्री नंबर 1800-1234 और 1800-2100 नोट कर लेना चाहिए. यही वो टोल फ्री नंबर हैं जिन पर कॉल करके आप SBI की बैंकिंग सुविधा का लाभ घर बैठे ले पाएंगे.

Fulfill your banking needs, just call!

Call SBI Contact Centre toll-free at 1800 1234 or 1800 2100.#SBI #SBIContactCentre #TollFree #PhoneBanking #AmritMahotsav #AzadiKaAmritMahotsavWithSBI pic.twitter.com/NXzapCUzzN

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) July 3, 2022