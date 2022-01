SBI Customers Alert! भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहकों को शनिवार 22 जनवरी को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. SBI ने अपने ग्राहकों को सूचना देते हुए कहा कि ‘बैंक की ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग ग्राहक 22 जनवरी की रात 2 बजे से सुबह 8:30 बजे तक नहीं कर पायेंगे.’ बैंक की सेवाओं के टेक्निकल अपग्रेडेशन की वजह से ये दिक्कत आएगी.Also Read - State Bank of India: SBI ने बढ़ाई आधार दरें, ब्याज दरें; यहां पढ़ें पूरा डिटेल

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की तरफ से किये गए ट्वीट में कहा गया, रात 2 बजे से लेकर सुबह 8:30 बजे तक SBI की इंटरनेट बैंकिंग (SBI Internet Banking), योनो (Yono) योनो लाइट (Yono light), योनो बिजनेस और UPI सर्विस ग्राहकों को नहीं मिलेगी.

We request our esteemed customers to bear with us as we strive to provide a better Banking experience. pic.twitter.com/3Y1ph0EUUS

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) January 21, 2022