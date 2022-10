गांधी जयंती के अवसर पर, भारतीय स्टेट बैंक ने रविवार को ‘एसबीआई ग्राम सेवा’ कार्यक्रम के चौथे चरण के तहत पूरे भारत के 30 दूरदराज के गांवों को गोद लेने की घोषणा की है.Also Read - Electoral Bond : सरकार ने चुनावी बॉन्ड के नये चरण को दी मंजूरी, बिक्री के लिये एक अक्टूबर से होगा उपलब्ध

एसबीआई फाउंडेशन की प्रमुख योजना के तहत, बैंक हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के आकांक्षी जिलों के दूरदराज के गांवों को गोद लेगा.

बैंक के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शुरू किया गया, यह कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हस्तक्षेप से गांवों के व्यापक विकास पर जोर देता है. अब तक, कार्यक्रम ने 3 चरणों में 16 राज्यों के 100 गांवों को गोद लिया है.

इस अवसर पर एसबीआई के अध्यक्ष श्री दिनेश खारा ने कहा कि एसबीआई ने हमेशा एक मजबूत और विकसित ग्रामीण भारत के निर्माण में योगदान देने का प्रयास किया है. ग्राम सेवा इस दिशा में काम कर रहे एसबीआई फाउंडेशन के प्रमुख सीएसआर कार्यक्रमों में से एक है. आज, मुझे 6 राज्यों में फैले 30 चिन्हित गांवों के नए बैच में कार्यक्रम के चौथे चरण के शुभारंभ की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है, और मुझे विश्वास है कि हमारे संयुक्त प्रयास इन गांवों को महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के करीब ले जाएंगे.

एसबीआई फाउंडेशन के एमडी और सीईओ श्री संजय प्रकाश ने भी एसबीआई ग्राम सेवा योजना के 5 साल सफलतापूर्वक पूरे होने पर प्रसन्नता व्यक्त की.

इस लॉन्च के साथ, कार्यक्रम की पहुंच कुल 130 गांवों तक पहुंच जाएगी, जिनमें से 75 गांव नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आकांक्षी जिलों से हैं. देश के कुल 17 एसबीआई सर्किलों में से 16 इस योजना के दायरे में आते हैं. बैंक की सीएसआर शाखा, एसबीआई फाउंडेशन ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्थिरता और पर्यावरण, आजीविका और कौशल विकास आदि जैसे क्षेत्रों पर सक्रिय रूप से काम कर रही है. इसके कई कार्यक्रम देश में युवा सशक्तिकरण और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं.

On the occasion of Gandhi Jayanti, Shri Dinesh Khara, Chairman, State Bank Group, announced the launch of the 4th phase of the ‘SBI Gram Seva’ program, adopting 30 remote villages across 6 States of India.

