SBI Home Loan: अगर आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सस्ते में घर खरीदने का यह शानदार मौका हाथ से जाने मत दीजिए. देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) ने होम लोन की ब्याज दरों में भारी कटौती करते हुए लोन काफी सस्ता कर दिया है. खबर के मुताबिक, एसबीआई ने होम लोन पर ब्याज दर को घटाकर 6.70 फीसदी कर दिया है. होम लोन की ब्याज दरें 75 लाख रुपये तक के लोन के लिए 6.70 फीसदी से शुरू होती हैं और 75 लाख से 5 करोड़ रुपये की लिमिट में लोन के लिए 6.75 फीसदी हैं. Also Read - State Bank of India Fraud Alert: SBI ने 44 करोड़ लोगों को भेजा अलर्ट, अगर आपको भी मिला यह मैसेज तो फौरन करें ये काम

खबर के मुताबिक, बैंक लोन अमाउंट और सिबिल स्कोर के आधार पर 0.70 फीसदी या 70 बेसिस प्वॉइंट तक का डिस्काउंट भी दे रहा है. अगर घर खरीदने के लिए लोन लेने वाली कोई महिला ग्राहक है तो उसे 5 बेसिस प्वॉइंट की छूट दी जा रही है. इतना ही नहीं आप योनो ऐप के जरिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको 5 बेसिस प्वॉइंट की अतिरिक्त छूट दी जाएगी. Also Read - Tata Safari 2021: बिना पैसों के खरीदें नई टाटा सफारी, यह बैंक करेगा 100 फीसदी फाइनेंस

भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) की तरफ से ऑफर किए जा रहे होम लोन के लिए आपको प्रोसेसिंग फीस (Processing fee) भी नहीं देनी होगी. बैंक की तरफ से इस पर 100 फीसदी की छूट दी जा रही है. खबर के मुताबिक, यह छूट 31 मार्च 2021 तक के लिए है. Also Read - SBI New Rules: एसबीआई ATM के इस नियम का किया उल्लंघन, तो बैंक वसूलेगा जुर्माना

स्टेट बैंक अपने कर्मचारियों के लिए SBI Privilege Home Loan ऑफर करता है. इसके अलावा, आर्मी और डिफेंस के लिए SBI Shaurya Home Loan, एसबीआई मैक्सगेन होमलोन, एसबीआई स्मार्ट होम लोन, वर्तमान कस्टमर्स के लिए टॉप अप लोन, SBI NRI Home Loan, महिलाओं के लिए SBI HerGhar Home Loan और ज्यादा रकम के लिए SBI FlexiPay Home Loan उपलब्ध कराता है.