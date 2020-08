SBI Home Loan Top Up: देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया(State Bank Of India) हमेशा ही अपनी सुविधाओं के लिए जाना जाता है. एसबीआई अक्सर अपने बैंकिंग प्लेटफॉर्म में कोई न कोई ऐसी सुविधा ऐड करता रहता है जिससे ग्राहक बिना किसी परेशानी या दिक्कत के बैंक से जुड़े काम कर सकें. अब एसबीआई ने होम लोन लेने वालों के लिए के नई सुविधा शुरू की है. SBI अब अपने ग्राहकों के लिए Top Up Home Loan की फैसिलिटी लेकर आया है. Also Read - SBI से Rs 938.81 करोड़ का फ्रॉड: CBI ने दिल्‍ली, मुरैना समेत कई जगह छापे मारे

एसबीआई के होम टॉप अप लोन के जरिए आप सिर्फ तीन स्टेप्स में बड़ी ही आसानी से होम लोन ले सकते हैं. इसके लिए बस आपके साप बैंक का एसबीआई योनो (SBI YONO) ऐप होना जरूरी है. इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप बिना बैंक जाए ही घर बैठे होम लोन सी सभी प्रक्रियाएं अपने ऐप पर ही पूरी कर सकते हैं.

होम लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में प्लेस्टोर से एसबीआई योनो ऐप को इंस्टाल करना होगा. इसके बाद आपको Login करना होगा. इसके बाद आपको होमस्क्रीन पर बैनर पर ऑफर पर क्लिक करना होगा. ऑफर पर आपको अपने लोन का अमाउंट और लोन भरने का समय देना होगा. इस प्रक्रिया के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा जिसे भरकर आपको भरकर सबमिट करना होगा.

अब आपको लोन प्रॉसेस कर दिया जाएगा. एसबीआई ने टॉप अप होम लोन में बेहद कम फीस रखी है ताकि लोग आसानी से इसका फायदा उठा सकें. बता दें कि जैसे जैसे आप लोन चुकाते जाएंगे आपका लोन पर लगने वाला ब्याज भी घटता जाएगा. आप इस सुविधा में 30 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं.