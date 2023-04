नंगे पैर, टूटी कुर्सी के सहारे पेंशन के लिए बैंक जाती बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल होने के बाद अब SBI करने जा रहा यह बदलाव

Good News For Pensioners: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पेंशनधारकों एवं वरिष्ठ नागरिकों को सहूलियत देने के लिए बैंकिंग प्रतिनिधि या ग्राहक सेवा केंद्र पर आंखों की पुतलियों के जरिये पहचान की सुविधा (आइरिस स्कैनर) उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर गौर कर रहा है. बैंक प्रतिनिधि के पास ही ‘आइरिस स्कैनर’ की सुविधा मिल जाने से वरिष्ठ ग्राहकों को बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी. वे अपने नजदीकी ‘बैंक मित्र’ केंद्र से ही पेंशन निकाल पाएंगे.

SBI ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि वह अपने ‘बैंक मित्र’ संचालकों के पास ‘आइरिस स्कैनर’ लगाने के विकल्प का परीक्षण कर रहा है. इससे वरिष्ठ ग्राहकों एवं पेंशनधारकों की चुनौतियों में कमी आएगी. ‘आइरिस स्कैनर’ की मदद से किसी व्यक्ति की आंखों की पुतलियों के जरिये पहचान की पुष्टि की जा सकती है.

मालूम हो कि हाल ही में ओडिशा के नवरंगपुर जिले में एक बुजुर्ग महिला अपनी पेंशन निकालने के लिए बैंक मित्र के पास गई थीं, लेकिन अंगुलियों की पुष्टि नहीं हो पाने से उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ा था. बैंक ने कहा कि इस तरह की स्थिति से बचने के लिए आइरिस स्कैनर लगाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं.