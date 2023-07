Hindi Business Hindi

SBI ने शुरू की ATM से इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश की निकासी, YONO में किया सुधार; जानें- कस्टमर्स को कैसे होगा फायदा?

ATM से इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश निकासी और एक रीवाइज्ड YONO (You Only Need One) ऐप के लॉन्च के साथ, SBI अपने कस्टमर्स को अधिक सुविधा और फ्लेक्जिबिलिटी के साथ इंपॉवर कर रहा है.

SBI’s Interoperable Cardless Cash Withdrawal: देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने एक नई सर्विस की शुरुआत की है. जिसका मकसद कस्टमर्स तक कैश पहुंचने और उनके फाइनेंस मैनेजमेंट के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाना है. ATM से इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश निकासी और एक रीवाइज्ड YONO (You Only Need One) ऐप के लॉन्च के साथ, SBI अपने कस्टमर्स को अधिक सुविधा और फ्लेक्जिबिलिटी के साथ इंपॉवर कर रहा है.

आइए, समझते हैं कि SBI की इस नई सर्विस से कस्टमर्स को किस तरह से फायदा होने वाला है?

इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश निकासी

SBI की इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश निकासी सर्विस से कस्टमर्स फिजिकल डेबिट कार्ड के बिना भी ATM से कैश निकाल सकते हैं. एडवांस्ट टेक्वनोलॉजी से यह संभव हो पा रहा है और कस्टमर्स SBI YONO ऐप से नकद निकासी शुरू कर पा रहे हैं. इस प्रॉसेस में ऐप के भीतर एक सुरक्षित वन-टाइम पिन (OTP) जनरेट करना होता है, जिसका इस्तेमाल कैश निकालने के लिए किसी भी SBI ATM में किया जा सकता है. यह ट्रांजेक्शन करने का एक सेक्योर्ड तरीका है, जिससे कार्ड स्किमिंग या नुकसान होने का रिस्क समाप्त हो जाता है.

रीवाइज्ड YONO ऐप

कस्टमर्स को व्यापक डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए SBI ने अपने YONO ऐप को भी नया रूप दिया है. YONO ऐप बैंकिंग, इन्वेस्टमैंट, बीमा और बहुत कुछ सहित फाइनेंशियल जरूरतों की एक डीटेल्ड चेन के लिए वन-स्टॉप सल्यूशन के रूप में काम करता है. यह एक सहज और इस्तेमाल करने वाले के अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है, जिससे कस्टमर्स के लिए अपने खातों तक पहुंच और मैनेज करना, बिलों का पेमेंट करना, फंड ट्रांसफर करना और विभिन्न बैंकिंग सर्विसेज का लाभ उठाना आसान हो जाता है.

इन ऐप से अब कस्टमर्स को किस तरह के लाभ होंगे?

बढ़ी हुई सुविधा

इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश निकासी सर्विस फिजिकल डेबिट कार्ड ले जाने की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, जिससे कस्टमर्स के लिए कैश तक पहुंच अधिक सुविधाजनक हो जाती है. वे YONO ऐप का इस्तेमाल करके कभी भी और कहीं भी निकासी कर सकते हैं, जिससे फिजिकल कार्ड पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी.

बेहतर सुरक्षा

फिजिकल कार्ड की आवश्यकता को समाप्त करना SBI के समाधान सुरक्षा को अधिक बढ़ाता है. कार्ड स्किमिंग, कार्ड चोरी और अनअथराइज्ड ट्रांजेक्शन का रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया YONO ऐप की सुरक्षित ओटीपी से वेरीफाइड होती है.

एक्सेटेंडेड एक्सेस

इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश निकासी के साथ, ग्राहक कैश निकालने के लिए देश भर में किसी भी SBI ATM का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे उनकी घरेलू शाखा कुछ भी हो. यह सुविधा पहुंच को बढ़ाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर यात्रा करते हैं या सीमित बैंकिंग बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों में रहते हैं.

एक्सटेंडेड बैंकिंग एक्सपीरियंस

रीवाइज्ड YONO ऐप फाइनेंशियल सर्विसेज की एक डीटेल्ड चेन प्रदान करता है, जो कस्टमर्स को ओवरऑल बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है. वे आसानी से अपने खातों को मैनेज कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, बीमा खरीद सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के अवसरों का पता लगा सकते हैं – यह सब एक ही प्लेटफॉर्म से संभव हो जाएगा.

टाइम और कॉस्ट की बचत

कैश निकासी प्रक्रिया को सिस्टमैटिक करके और फिजिकल कार्ड की आवश्यकता को समाप्त करके, SBI की नई पेशकश कस्टमर्स का बहुमूल्य समय बचाती है. इसके अलावा, YONO की व्यापक कार्यक्षमता के साथ, ग्राहक बैंक में आने की संख्या कम कर सकते हैं, परिवहन लागत बचा सकते हैं और लंबी कतारों से बच सकते हैं.

