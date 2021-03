SBI Multi Option Deposit Scheme: टैक्स सबमिशन (Tax Submission) की तारीख काफी नजदीक आ रही है. ऐसे में करदाताओं (Income tax Payers) की चिंता इस बात को लेकर बढ़ती जा रही है कि वे कहां पर निवेश करें, जो उनके लिए सुविधाजनक भी हो और उन्हें टैक्स में रिबेट (Rebate in Tax) में मिले. इसके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) आज भी प्राथमिक निवेश (Preferred Investment) के तौर पर बना हुआ है. इसके लिए सबसे बड़ा कारण फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाला रिटर्न (Return on FD) है. लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि आपको इसके लिए अपने पैसे को एक निश्चित अवधि के लिए जमा करना पड़ता है. लेकिन यहां पर हम आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप 1,000 के गुणक में अपने पैसे निकाल सकते हैं, वह भी जब आपको जरूरत पड़े. यानी अपनी जरूरतों के मुताबिक इस स्कीम से 1,000 के गुणक में अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट की गई रकम से पैसे निकाल सकते हैं. आइए, जानते हैं इस स्कीम की दस बड़ी बातें- Also Read - Home Loan Interest Rates: SBI, HDFC और कोटक के बाद ICICI Bank ने घटाई ब्याज दरें, जानें- किसका इंट्रेस्ट है सबसे कम

एसबीआई मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम (SBI Multi Option Deposit Scheme) Also Read - Petrol Diesel Price: अगर ये काम करे सरकार तो 75, 68 रुपये लीटर मिल सकता है पेट्रोल, डीजल; जानिए इकोनोमिस्ट का फार्मूला

1- आप इस स्कीम को 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं और फिर 1,000 रुपये का इन्सटालमेंट में जमा कर सकते हैं. Also Read - SBI Alert: एसबीआई के ग्राहक ध्यान दें, ऐसे मैसेज और ईमेल से रहें सावधान, वरना खाली हो जाएगा अकाउंट

2- इसमें अधिकतम टर्म डिपॉजिट (Term Deposit) की कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई है.

3- एसबीआई एफडी (SBI FD) पर आपको 2.9 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा जो 8 जनवरी 2021 से प्रभावी है.

4- इस मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम (Multi Option Deposit Scheme) को कम से कम एक साल या पांच साल के लिए खोला जा सकता है.

5- इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि आप अपनी रकम को समय पूर्व भी निकाल सकते हैं. इसकी एक शर्त यह है कि अगर आप पैसे वापस निकालते हैं तो इस पर आपको 0.50 फीसदी की पेनाल्टी (Penalty) देनी पड़ेगी. लेकिन पांच लाख से एक करोड़ रुपये के बीच पैनाल्टी की राशि एक फीसदी वसूली जाती है. सात दिन से कम के लिए जमा की गई राशि पर कोई ब्याज (Interest) नहीं दिया जाता है.

6- एकल, संयुक्त, नाबालिग, फर्म, लोकल बॉडी में से कोई भी इसमें निवेश कर सकता है.

7- मैच्योरिटी पर टीडीएस (TDS on Maturity) काटने का भी प्रावधान है.

8- इस स्कीम में लोन (Loan Facility on this scheme) की सुविधा भी उपलब्ध है.

9- इस खाते में नामांकन सुविधा भी उपलब्ध है.

10- इस स्कीम की सुविधा ऑनलाइन के साथ-साथ एसबीआई की शाखाओं में भी उपलब्ध है.