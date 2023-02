SBI Amrit Kalash Deposit: एसबीआई ने लॉन्च की नई एफडी योजना, मिल रहा है ज्यादा ब्याज, जानें- स्कीम से जुड़ी खास बातें

SBI New FD Scheme: अपनी सावधि जमा (Fixed Deposit) दरों में 25 बीपीएस की बढ़ोतरी के बाद, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने उच्च ब्याज दरों के साथ एक नई विशेष सावधि जमा योजना की घोषणा की. यह योजना सामान्य श्रेणी के निवेशकों के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है. हालांकि, यह एक सीमित अवधि का ऑफर है जो अगले महीने समाप्त हो जाएगा.

आकर्षक ब्याज दरों, 400 दिनों के कार्यकाल और बहुत कुछ के साथ घरेलू और एनआरआई ग्राहकों के लिए “अमृत कलश डिपॉजिट” पेश किया जा रहा है,” लोनप्रदाता बैंक ने ट्वीट किया.