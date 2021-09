SBI Pension Service News: SBI ने अपने वरिष्ठ नागरिक ग्राहकों (SBI New Website for Pensioners) के लिए एक विशेष पेशकश का ऑफर किया है. भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) ने विशेष रूप से पेंशनभोगियों के लिए एक उन्नत वेबसाइट https://www.pensionseva.sbi/ की सेवा शुरू की है. इसके तहत बैंक पेंशन से जुड़े कामों को और आसान बनाया जाएगा. इसमें ग्राहकों को पेंशन से जुड़ी हर तरह की सेवाएं मिलेंगी. आपको इस वेबसाइट में खुद को रजिस्टर करना होगा. उसके बाद आपको इसमें लॉग इन करना होगा और उसके बाद आप वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं.Also Read - SBI Alert: भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों के लिए 2 अलर्ट किए जारी, 44 करोड़ ग्राहकों पर होगा इसका असर

