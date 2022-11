SBI Pensioners : SBI के पेंशनभोगी वेबसाइट और मोबाइल एप के जरिए किस तरह से जीवन प्रमाण पत्र करें जमा, जानें - यहां

SBI Pensioners : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने पेंशनरों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट (VLC) सेवा शुरू की है, जिसके माध्यम से वे शाखा में आए बिना अपने घर से ही आराम से अपना जीवन प्रमाण पत्र या जीवन प्रमाण जमा कर सकते हैं. बता दें, पेंशन की निकासी जारी रखने के लिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को हर साल नवंबर में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है.

एसबीआई ने 7 नवंबर को ट्वीट किया था कि आसानी से वीडियो जीवन प्रमाण पत्र. अब पारिवारिक पेंशनभोगी भी एसबीआई पेंशन सेवा मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.