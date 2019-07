नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक ने अपने पास इस समय नकद धन बहुतायत में होने और ब्याज दरों में गिरावट के परिदृश्य का हवाला देते हुए विभिन्न परिपक्वता अवधि की जमाओं पर ब्याज दर में कटौती की है. बैंक ने कहा है कि नई ब्याज दरें एक अगस्त, 2019 से लागू होंगी.

एसबीआई ने सोमवार को बयान में कहा लघु अवधि की 179 दिन की सावधि जमा पर ब्याज दर में 0.5 से 0.75 प्रतिशत की कटौती की गई है. वहीं हाल ही में वित्‍त मंत्रायल ने किसान विकास पत्र की अवधि में एक माह की वृद्ध‍ि की है.

For time deposits with longer tenors, there is a reduction up to 20 bps (basic points) in the Retail segment and 35 bps in the Bulk segment. Interest rates have been slashed by 50-75 bps for time deposits with shorter tenors, that is up to 179 days. https://t.co/3g271Pe7dl

— ANI (@ANI) July 29, 2019