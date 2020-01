नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का एकीकृत शुद्ध लाभ वर्ष 2019 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एक साल पहले की इसी अवधि से 41 प्रतिशत बढ़कर 6,797.25 करोड़ रुपए हो गया. इसकी बड़ी वजह फंसे कर्जों के लिए प्रावधान का कम होना है. भारतीय स्टेट बैंक ने कहा, किसी भी साल की दिसंबर की तिमाही में यह उसका अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ है.

एक साल पहले इसी अवधि में उसे 4,823.29 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध लाभ हुआ था. आलोच्य तिमाही के दौरान बैंक का एकल शुद्ध लाभ साल भर पहले के 3,955 करोड़ रुपए की तुलना में 41.18 प्रतिशत बढ़कर 5,583 करोड़ रुपए पर पहुंच गया.

भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन राजनीश कुमार ने तिमाही परिणाम जारी होने के बाद कहा, ‘‘लाभ, संपत्ति की गुणवत्ता, एनपीए के लिए प्रावधान और पूंजी की पर्याप्त उपलब्धता के मामले में भारतीय स्टेट बैंक के लिए यह मजबूत प्रदर्शन वाली तिमाही रही है.”

बैंक ने शेयर बाजारों को बताया कि तीसरी तिमाही में उसकी एकीकृत आय बढ़कर 95,384.28 करोड़ रुपए रही, जो 2018-19 की इसी तिमाही में 84,390.14 करोड़ रुपए थी.

State Bank of India registers a net profit of Rs 5583 Cr in December quarter, an increase of 41.18%. pic.twitter.com/fJOy6uWkGc

