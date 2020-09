SBI e-auction for properties: Check details here – देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) संपत्ति खरीदारों को अपने सपनों की संपत्ति पर बोली लगाने का एक बेहद ही सुनहरा मौका दे रहा है. जी हां, अगर आप कोरोना संकट के बीच सस्ते दाम पर प्लाट, मकान या फिर दुकान खरीदना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए बेहद खास है. दरअसल एसबीआई बंधक संपत्तियों (mortgage properties) के लिए एक ऑनलाइन नीलामी आयोजित करेगा. ये नीलामी वाणिज्यिक (commercial) और आवासीय (residential) संपत्ति दोनों के लिए होगी. बैंक के मुताबिक ऑनलाइन नीलामी 30 सितंबर को आयोजित की जाएगी. Also Read - SBI Clerk Mains Exam 2019: एसबीआई ने जारी किया Clerk मेन का प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट, इस Direct Link से करें चेक

30 सितंबर को होने वाले इस एक मेगा ई-ऑक्शन में 1000 से अधिक अचल संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा. बता दें कि इस दिन एसबीआई द्वारा उन संपत्तियों की नीलामी की जाएगी, जो बैंक के पास कर्ज के बदले गिरवीं रखी गई थीं लेकिन लोग उनका कर्ज चुकाने में नाकाम रहे. अब SBI अपना बकाया वसूलने के लिए इन प्रॉपर्टीज को नीलाम करेगा. इन प्रॉपर्टी में फ्लैट, प्लॉट और दुकानें शामिल हैं. Also Read - SBI के लोन ग्राहकों को मिल सकती है बड़ी राहत, मिलेगा दो साल का मोरैटोरियम

बैंक ने बकाए की वसूली के लिए बैंक डिफॉल्टरों की बंधक संपत्तियों (जैसे आवासीय संपत्तियों / वाणिज्यिक संपत्तियों आदि) को ऑक्शन के लिए रखा है. बैंक ने कहा: “नीलामी बेहद पारदर्शी तरीके से होगी. बैंक उन सभी संबंधित जानकारियों को उपलब्ध कराता है, जो प्रॉपर्टी को बिडर्स के लिए आकर्षक बनाएं ताकि वे नीलामी में भाग लें. गिरवीं/कोर्ट के आदेश से कुर्क की गईं अचल संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा. बैंक उन सभी संबंधित डीटेल्स को सामने रखता है, जो प्रॉपर्टी को बिडर्स के लिए आकर्षक बनाएं. बैंक संपत्ति के फ्रीहोल्ड या लीजहोल्ड होने, उसकी माप, स्थान आदि समेत दूसरी जानकारियां भी नीलामी के लिए जारी सार्वजनिक नोटिस में देता है.” Also Read - SBI SCO Recruitment 2020: एसबीआई में SCO के पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द करें आवेदन, लाखों में मिलेगी सैलरी

अगर आप इस नीलामी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इससे संबंधित जानकारी के लिए आप SBI की किसी भी नजदीकी शाखा में संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए SBI की तरफ से वहां कान्टैक्ट पर्सन उपलब्ध रहेगा. ई-नीलामी में प्रॉपर्टी खरीदने वाला व्यक्ति नीलामी की प्रक्रिया और संबंधित प्रॉपर्टी के बारे में किसी भी तरह की जानकारी ले सकता है. साथ ही प्रॉपर्टी का निरीक्षण भी कर सकता है.

बोली प्रक्रिया में कैसे भाग लें: