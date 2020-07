SBI Warns its Customers About Online Frauds: देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर अपने ग्राहकों को सचेत किया है. इसको लेकर बैंक ने कई टिप्स दिए हैं. दरअसल,, देश में डिजिटल पेमेंट में हुई वृद्धि के साथ ही ऑनलाइन बैंकिंग में धोखाधड़ी के मामले भी बढ़े हैं. इसको लेकर एसबीआई ने एक वीडियो जारी किया है. इस टिप्स वीडियो में ग्राहकों को कई जानकारी दी गई है. उन्हें बताया गया है कि आप कैसे इन ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी से कैसे बच सकते हैं. Also Read - ATM Cash Withdrawal Rules: एक जुलाई से बदल जाएंगे नियम, आपके पास SBI का कार्ड है तो जान लें ये बदलाव

इस वीडियो में कहा गया है कि अगर आपसे कोई भी निम्न तरह की जानकारी मांगें तो न दें…. Also Read - भारत में Cyber Attack का खतरा, SBI ने अपने ग्राहकों को किया अलर्ट; गलती से भी न खोलें ये मेल

1. अगर आपके पास कोई कॉल, ईमेल या मैसेज आता है और उसमें आपसे आपकी निजी जानकारी मांगी जाती है तो यह पूरा मामला धोखाधड़ी का होगा. बैंक कभी भी अपने ग्राहकों से कोई निजी जानकारी नहीं मांगता. Also Read - कर्ज की स्थगित किस्तों पर ब्याज पर ब्याज वसूलने का कोई तुक नहीं बनता: सुप्रीम कोर्ट

2. अगर आपने कोई लेनदेन नहीं किया है तब भी उसने ट्रांजेक्शन दिख रहा हो तो इसका मतलब है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है.

3. अगर आप किसी के साथ भी निजी सूचना या अपने खाते के बारे में जानकारी शेयर करते हैं तो आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं.

देखें वीडियो

Protect yourself from cyber-criminals by staying alert and informed. Here’s what you can do to stay safe. For more details, please visit: https://t.co/PBljl1ygD1#SBI #StateBankOfIndia #Cybercrime #OnlineFrauds #FinancialFrauds #StayAlert #StaySafe #OnlineSafety pic.twitter.com/1ZlOJkINMN

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) July 17, 2020