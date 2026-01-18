  • Hindi
ठगों ने बदला धोखाधड़ी का तरीका, डिजिटल अरेस्ट हुई पुरानी बात, अब लोगों को भेज रहे ये चिट्ठी, जानिए नया जाल और बचने का तरीका

Digital Arrest: ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का नया तरीका ढूंढा है. अब वे पहले लेटर भेजते हैं, फिर लोगों को डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगने का प्रयास करते हैं. सरकारी एजेंसियां कभी सोशल मीडिया पर नोटिस नहीं भेजतीं, इसलिए ऐसे मैसेज पर भरोसा न करें और तुरंत साइबर पुलिस को रिपोर्ट करें.

डिजिटल अरेस्ट का नया तरीका
डिजिटल अरेस्ट का तरीका अब बदल चुका है; स्कैमर्स केवल कॉल पर नहीं रुक रहे, बल्कि अब वे सीधे आपके डिजिटल इनबॉक्स में फर्जी सरकारी लेटर भेज रहे हैं. ये पत्र देखने में इतने असली लगते हैं कि एक आम इंसान पहली नजर में धोखा खा सकता है. इसके सहारे ठगों का मुख्य काम आपको गंभीर कानूनी पचड़े में फंसा हुआ दिखाकर मानसिक रूप से डराना और फिर वसूली करना है.

I4C के नाम का गलत इस्तेमाल

ठगों ने अब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के नाम और लोगो का इस्तेमाल करके फर्जी लेटर हेड तैयार किए हैं. यह लेटर पूरी तरह से एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है ताकि आप इसे भारत सरकार की आधिकारिक कार्यवाही समझ बैठें. सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहे इन कथित पत्रों में प्राप्तकर्ता पर कई संगीन आरोप लगाए जाते हैं.

आपत्तिजनक कंटेंट का डर

इन फर्जी लेटर्स में अक्सर यह दावा किया जाता है कि आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) एड्रेस पर बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट पाए गए हैं. स्कैमर्स जानते हैं कि ऐसे गंभीर आरोपों का नाम सुनते ही कोई भी व्यक्ति घबरा जाएगा और जांच से बचने के रास्ते खोजने लगेगा. इसी घबराहट का फायदा उठाकर ठग आपसे ‘जवाब’ मांगते हैं और आपको डिजिटल निगरानी में रहने का नाटक करने पर मजबूर करते हैं.

PIB ने खोली पोल

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के किसी भी संगठन ने ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया है. जांच में यह सामने आया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा I4C का यह लेटर पूरी तरह से फेक और फर्जी है. पीआईबी ने लोगों को आगाह किया है कि वे ऐसे पत्रों को देखकर डरे नहीं, क्योंकि यह केवल पैसे ऐंठने का एक आधुनिक जाल है.

डिजिटल अरेस्ट स्कैम का बदला हुआ रूप

डिजिटल अरेस्ट पहले केवल वीडियो कॉल तक सीमित था, लेकिन अब स्कैमर्स इसे हाइब्रिड बना रहे हैं. अब वे पहले लेटर भेजकर डर पैदा करते हैं और फिर उसके बाद वीडियो कॉल करते हैं. वे आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक विवरण, आधार नंबर और फोन की एक्सेस चुराने की कोशिश करते हैं. यह डिजिटल अरेस्ट 2.0 ज्यादा घातक है क्योंकि इसमें लिखित दस्तावेजों का सहारा लिया जा रहा है ताकि शिकार को बचने का मौका न मिले.

सरकारी एजेंसियों के काम करने का असली तरीका जान लें

यह समझना जरूरी है कि कोई भी सरकारी एजेंसी कभी भी ईमेल, WhatsApp या सोशल मीडिया के जरिए गिरफ्तारी की धमकी नहीं देती. कानूनी नोटिस हमेशा आधिकारिक रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाते हैं और उनमें कभी भी वीडियो कॉल पर अरेस्ट होने का प्रावधान नहीं होता. सरकारी एजेंसियां कभी भी किसी मामले को रफा-दफा करने के लिए आपसे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की मांग नहीं करती हैं.

लेटर मिलने पर तुरंत करे ये काम

अगर आपको ऐसा कोई संदेश मिलता है, तो सबसे पहले शांत रहें और उस संदिग्ध संदेश का कभी भी जवाब न दें. इसके अलावे अपनी या अपने परिवार की कोई भी निजी जानकारी, फोटो या बैंक डिटेल्स ऐसे अज्ञात सूत्रों के साथ साझा न करें. वहीं, पैसे मांगने की स्थिति में तुरंत समझ जाएं कि यह एक धोखाधड़ी है और किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचें.

यहां करें शिकायत

डिजिटल अरेस्ट की ठगी या कोशिश होने पर बिल्कुल भी न डरें और तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें. इसके साथ ही आप भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

