Ten companies get Sebi approval for IPOs: भारत के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) बाजार में लगातार गति जारी रहने की उम्मीद की जा रही है. बाजार नियामक (Sebi) द्वारा 10 और फर्मों के ड्राफ्ट पेपर्स को मंजूरी मिल गई है. अब इन कंपनियों, डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड (Data Pattern India Ltd), इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड, जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया लिमिटेड, इंडिया1 पेमेंट्स लिमिटेड, हेल्थियम मेडटेक लिमिटेड, सीई इंफो सिस्टम्स लिमिटेड, वीएलसीसी हेल्थ केयर लिमिटेड, एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड और गोदावरी बायोरिफाइनरीज लिमिटेड को सेबी की मंजूरी मिल गई है.

livemint.com में प्रकाशित खबर के मुताबिक, रक्षा और एयरोस्पेस उद्योग आपूर्तिकर्ता डेटा पैटर्न को अपने आईपीओ के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से मंजूरी मिली, जिसमें ₹300 करोड़ का एक नया इश्यू और प्रमोटरों द्वारा 6.07 मिलियन शेयरों की बिक्री (OFS) का प्रस्ताव शामिल होगा.

डेटा पैटर्न को ब्लैकस्टोन के पूर्व प्रमुख मैथ्यू सिरिएक द्वारा फ्लोरिंट्री कैपिटल पार्टनर्स एलएलपी के माध्यम से समर्थित किया गया है, जिसमें कंपनी का 12.8% हिस्सा है.

MapmyIndia के आईपीओ, जिसे सीई इंफो सिस्टम्स के नाम से भी जाना जाता है, में मौजूदा शेयरधारकों और प्रमोटरों द्वारा 7.55 मिलियन शेयरों का शुद्ध ओएफएस शामिल होगा.

MapmyIndia, एक डिजिटल मैपिंग कंपनी जिसका डेटा भारत में Apple Inc. के मैप्स और Amazon.com Inc. के Alexa को शक्ति देता है, उन्नत डिजिटल मैप्स, जियो-स्पेशियल सॉफ्टवेयर और लोकेशन आधारित IoT तकनीकों की अग्रणी प्रदाता है.

एपेक्स पार्टनर्स द्वारा प्रवर्तित हेल्थियम मेडटेक लिमिटेड, भारत की दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा उपभोग्य और सर्जिकल टांके निर्माता, के आईपीओ में मौजूदा शेयरधारकों और प्रमोटरों द्वारा ₹390 करोड़ का एक नया मुद्दा और 39.10 मिलियन शेयरों तक का ओएफएस शामिल होगा.

ऐस निवेशक राकेश झुनझुनवाला-समर्थित मेट्रो ब्रांड्स के आईपीओ में शेयरधारकों को बेचकर ₹250 करोड़ का एक नया इश्यू और 21.90 मिलियन शेयरों का ओएफएस शामिल है. फुटवियर रिटेलर शेयर बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग नए स्टोर खोलने में करेगा.

जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स इंडिया के आईपीओ में 2,500 करोड़ रुपये का शुद्ध ओएफएस शामिल है. यह फर्म सनफ्लावर ऑयल कैटेगरी में मार्केट लीडर है. हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट ने अपने आईपीओ के माध्यम से ₹500 करोड़ जुटाने की योजना बनाई है.

ब्यूटी एंड वेलनेस फर्म वीएलसीसी हेल्थ केयर आईपीओ में अपना दूसरा प्रयास करेगी, जिसमें इसके मौजूदा प्रमोटरों और शेयरधारकों द्वारा ₹300 करोड़ का एक नया इश्यू और 8.92 मिलियन शेयरों का ओएफएस शामिल होगा. वंदना लूथरा द्वारा स्थापित, वीएलसीसी ने 2016 में अपना आईपीओ वापस ले लिया था.

ओमनी-चैनल भुगतान समाधान प्रदाता एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज आईपीओ अपने शेयरधारकों और प्रमोटरों द्वारा ₹800 करोड़ तक का शुद्ध ओएफएस है. गोदावरी बायोरिफाइनरीज के आईपीओ में ₹370 करोड़ का ताजा इश्यू और प्रमोटरों और निवेशकों द्वारा 6.56 मिलियन शेयरों का ओएफएस शामिल है. कंपनी इथेनॉल के प्रमुख उत्पादकों में से एक है और भारत में इथेनॉल आधारित रसायनों के निर्माण में अग्रणी है. इंडिया1 पेमेंट्स के आईपीओ में मौजूदा शेयरधारकों और प्रमोटरों द्वारा ₹150 करोड़ का एक नया इश्यू और 10.31 मिलियन शेयरों तक का ओएफएस शामिल है.