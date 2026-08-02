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SEBI के एक्शन के बावजूद नहीं रुकेगा Zee का 3143.5 करोड़ का फंड जुटाने का प्लान, कंपनी ने दिया बड़ा भरोसा

ZEEL का फंड रेजिंग प्रोग्राम प्रमोटर ग्रुप की यूनिट Sunbright Mauritius Investments को प्रेफरेंशियल आधार पर कन्वर्टिबल वॉरन्ट जारी करने से जुड़ा हुआ है.

Written by: India.com Hindi News Desk
Updated: August 2, 2026, 10:18 PM IST
SEBI के एक्शन के बावजूद नहीं रुकेगा Zee का 3143.5 करोड़ का फंड जुटाने का प्लान, कंपनी ने दिया बड़ा भरोसा
ZEEL ने 31 जुलाई को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की थी. इसमें फंड रेजिंग पर फैसला लिया गया था. (Zee Media)

देश की प्रमुख मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी Zee Entertainment Enterprises (ZEEL) ने कहा है कि भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (SEBI) के हालिया आदेश का उसके 3,143.5 करोड़ रुपये के फंड जुटाने पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा. कंपनी ने रविवार (2 अगस्त 2026) को आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि वह SEBI के इस आदेश पर कानूनी सलाह ले रही है. अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से फंड जुटाने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी.

ZEEL के प्रवक्ता ने कहा कि SEBI के आदेश का फंड जुटाने की प्रक्रिया पर कोई सीधा प्रभाव नहीं है. कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि SEBI का आदेश उसकी प्रस्तावित पूंजी जुटाने की योजना को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता. इसलिए फंड जुटाने की प्रक्रिया पहले की तरह आगे बढ़ेगी. ZEEL ने कहा कि वह रेगुलेटर के नियमों का पूरी तरह पालन करेगी. जरूरत पड़ने पर सभी कानूनी और प्रक्रियात्मक कदम उठाएगी, ताकि फंड जुटाने की कवायद सफलतापूर्वक पूरी हो सके.

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SEBI ने दिया था कौन सा ऑर्डर?

यह बयान 31 जुलाई को हुई कंपनी के शेयरहोल्डरों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) में 3,143.5 करोड़ रुपये के प्रेफरेंशियल वॉरन्ट इश्यू और ESOP प्रस्तावों को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद आया है. इस मीटिंग के कुछ घंटों बाद SEBI ने हैदराबाद स्थित कंपनी की जमीन गिरवी रखने के मामले में डॉ. सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था. हालांकि, कंपनी का कहना है कि इस आदेश और प्रस्तावित फंड रेजिंग के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है.

ZEEL के प्रवक्ता ने कहा, “कंपनी को SEBI के आदेश की कॉपी मिल चुकी है. हम इस बारे में लीगल एक्सपर्ट्स की सलाह ले रहे हैं. कंपनी को पूरा विश्वास है कि SEBI के आदेश का फंड जुटाने की प्रक्रिया पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा. इसके साथ ही स्टॉक एक्सचेंज और शेयरहोल्डर के साथ हुई EGM में मिली रेगुलेटरी स्वीकृतियों के बाद हम फंड जुटाने की दिशा में काम जारी रखेंगे.”

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क्या है मामला?

31 जुलाई को हुई EGM में प्रमोटर ग्रुप की यूनिट Sunbright Mauritius Investments Limited को 126 रुपये प्रति वॉरन्ट की कीमत पर अधिकतम 24.94 करोड़ पूरी तरह कन्वर्टिबल वॉरन्ट जारी करने का प्रस्ताव रखा गया. इस प्रस्ताव के जरिए कंपनी लगभग 3,143.5 करोड़ रुपये का ग्रोथ कैपिटल जुटाने की योजना लेकर आई. दस्तावेज़ के मुताबिक, इसके बाद प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी बढ़कर 23.79% तक पहुंच सकती है. इसी बैठक में बोर्ड ने Truly Yours’ Employee Stock Option Plan (ESOP) को भी मंजूरी दी गई थी.

क्या कहते हैं लीगल एक्सपर्ट?

सिक्योरिटीज वकील चिराग शाह ने कहा कि SEBI के आदेश और ZEEL के शेयरहोल्डरों की मंजूरी का समय असामान्य था. उन्होंने कहा, “मेरी राय में कंपनी को SEBI से संपर्क करना चाहिए और यह बताना चाहिए कि EGM में पारित प्रस्तावों को LODR के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ शेयर किया जा चुका है.” उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कंपनी ने कानून के तहत सभी जरूरतों को पहले ही पूरा कर लिया गया है.

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