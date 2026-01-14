By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
1 लाख रुपये की FD पर हर साल होगी 24000 रुपये की कमाई, बस इस कैटेगरी के लोग ही ले सकते हैं बेनिफिट
आमतौर पर ज्यादातर बैंक सीनियर सिटीजन्स को FD पर 7.30% से लेकर 8.10% या उससे भी ज़्यादा का ब्याज देते हैं. ऊंचे ब्याज दर और टेन्योर के चलते सीनियर सिटीजन को एनुअल रिटर्न और रेगुलर इनकम पाने में मदद मिलती है.
नौकरी करते हुए हर शख्स को अपने बुढ़ापे की चिंता सताती है. रिटायरमेंट लाइफ के खर्चें निकालने और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए समझदार लोग सेविंग और इंवेस्टमेंट दोनों करते हैं. सेफ इंवेस्टमेंट की बात हो, तो आम आदमी के दिमाग में सबसे पहला ख्याल फिक्स्ड डिपॉजिट का ही आता है. FD में निवेश करना अब भी भारतीयों के लिए सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका है.कई सीनियर सिटीजन अपने रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में ही पैसा लगाते हैं. फिक्स्ड इनकम के लिए सीनियर सिटीजन को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट FD में डालने की जरूरत नहीं होती. आप महज 1 लाख रुपये की FD कराकर भी सालाना 24000 रुपये यानी महीने में 2 हजार रुपये की कमाई कर सकते हैं.
सीनियर सिटीजन के लिए FD में काफी ढील दी जाती है. आमतौर पर ज्यादातर बैंक सीनियर सिटीजन्स को FD पर 7.30% से लेकर 8.10% या उससे भी ज़्यादा का ब्याज देते हैं. ऊंचे ब्याज दर और टेन्योर के चलते सीनियर सिटीजन को एनुअल रिटर्न और रेगुलर इनकम पाने में मदद मिलती है. सीनियर सिटीजन 1 लाख रुपये की FD भारतीय स्टेट बैंक में करा सकते हैं.
कितने साल के लिए FD कराने पर मिलेगा फायदा?
आपको कम से कम 5 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करानी चाहिए. 5 साल के लॉक-इन पीरिएड से आपको अच्छा-खासा रिटर्न मिलेगा. वहीं, FD में 5 साल के लिए निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है. आपको अपने डिपॉजिट और इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता.
ब्याज पर कैसे होता है TDS का कैल्कुलेशन?
अगर आपकी FD पर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में कमाया गया ब्याज 10 हजार रुपये से ज्यादा है, तो उस पर 10% के हिसाब से TDS कटेगा. वहीं, अगर आपने PAN नहीं दिया है, तो 20% की दर से टैक्स काटा जा सकता है.
बैंक FD के ब्याज पर TDS कब काटते हैं और कब नहीं?
अगर किसी सीनियर सिटीजन को एक बैंक से पूरे साल में 1 लाख रुपये तक का ब्याज मिलता है, तो बैंक TDS नहीं काटता. अगर FD पर ब्याज दर करीब 8% है, तो एक बैंक में 1213 लाख रुपये जमा करने पर साल में करीब 1 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा. इस पर कोई TDS नहीं कटेगा, लेकिन अगर निवेश की रकम ज्यादा है और ब्याज 1 लाख रुपये से ऊपर चला जाता है, तो बैंक TDS काटेगा. जब तक कि फॉर्म 15H जमा न किया जाए.
अलग-अलग ब्याज पर कितना कटेगा TDS?
अगर कोई व्यक्ति दो अलग-अलग बैंकों की FD से हर बैंक से 1 लाख रुपये तक का ब्याज कमाता है, तो किसी भी बैंक की ओर से TDS नहीं काटा जाएगा. उदाहरण के तौर पर अगर HDFC बैंक से 90,000 रुपये और SBI बैंक से 80,000 रुपये का ब्याज मिलता है, तो कुल ब्याज 1,70,000 रुपये हो जाता है. इसके बावजूद TDS नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों बैंकों में से किसी में भी 1 लाख रुपये की सीमा पूरी नहीं हो रही है.
फॉर्म 15H के बारे में भी जान लें
फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन बैंक को दिया जाने वाला एक डिक्लेयरेशन फॉर्म है. इसमें FD के ब्याज पर TDS न काटने का जिक्र होता है. ये फॉर्म तभी मान्य होता है जब सीनियर सिटीजन की कुल टैक्स योग्य आय पर असल में कोई टैक्स बनता ही न हो.
FD पर ले सकते है लोन?
आप अपनी FD पर लोन भी ले सकते हैं. FD की वैल्यू का 90% तक लोन मिल जाता है. यानी अगर आपने 1.5 लाख रुपये की FD करा रखी है, तो आपको 1 लाख 35 हजार रुपये लोन के तौर पर मिल जाएगा. ऐसे में आपको फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज से 1-2% ज्यादा ब्याज देना होगा. यानी अगर FD पर 4% ब्याज मिल रहा है, तो आपको 5 से 6% ब्याज दर पर लोन मिल सकता है.
