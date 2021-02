Sensex closes at record highs on third day: आज शेयर बाजार की शुरुआत सुस्त कामकाज के साथ हुई थी. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स लाल निशान पर खुले थे. लेकिन 11 बजे के बाद मार्केट में रिकवरी आते हुए दिखाई दी. निफ्टी में निचले स्तरों से करीब 100 अंकों का सुधार देखा गया. इसके साथ ही सेंसेक्स में नीचे से करीब 350 अंकों का सुधार देखा गया. निफ्टी बैंक में नीचे से तकरीब 400 अंकों का सुधार नजर आया. Also Read - Share market opens down: शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव, फिर भी सेंसेक्स 50,000 के पार, 14, 746 पर निफ्टी

अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बजट के बूस्टर डोज से बाजार में जोश लौटते हुए दिखाई दिया. सेंसेक्स, निफ्टी सहित निफ्टी बैंक और मिडकैप सभी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए. सेसेंक्स 359 अंक यानी 0.71 फीसदी की बढ़त के साथ 50,614.29 के स्तर पर बंद हुआ. जबकि, निफ्टी 105.70 अंकों की मजबूती के साथ 14, 895.65 के स्तर पर बंद हुआ. Also Read - Sensex closes at record level today: 50,000 के पार बंद हुआ सेंसेक्स; 14790 पर निपटा Nifty

FMCG, पावर, मेटल बैंकिंग, ऑटो और तेल-गैस शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली. हालांकि IT, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में थोड़ी मुनाफावसूली Also Read - Sensex@50,500 Today: सेंसेक्स ने फिर से रचा नया इतिहास, पहुंचा 50,500 के पार; Nifty ने छुआ 14754 का स्तर

एसबीआई में 7 फीसदी तो आईटीसी में 6 फीसदी की तेजी रही. एशियन पेंट्स और इंडसइंड बैंक टॉप लूजर्स रहे हैं.

इसके पहले बुधवार के कारोबार में सेंसेक्स ने वापस 50 हजार का स्तर पार किया था.

आज के कारोबार में सेंसेक्स 30 के 17 शेयरों में तेजी है, जबकि 13 में गिरावट है. एसबीआई में 7 फीसदी तो आईटीसी में 6 फीसदी तेजी रही है. इसके अलावा टॉप गेनर्स में बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, M&M, कोटक बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और एनटीपीसी शामिल हैं. जबकि टॉप लूजर्स में एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक, एयरटेल, टेक महिंद्रा, टाइटन कंपनी और इंफोसिस शामिल हैं.