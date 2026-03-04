Hindi Business Hindi

Israel Iran वॉर के बीच सेंसेक्स बड़ी गिरावट के साथ बंद, निवेशकों के डूबे 12 लाख करोड़ रुपए, ये हैं पांच बड़े कारण

बाजार में उतार-चढ़ाव दर्शाने वाले इंडेक्स इंडिया विक्स में 23 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली, जो बाजार में बढ़ती अस्थिरता को दिखाता है.

भारतीय शेयर बाजार बड़ी गिरावट

4 मार्च को होली के दिन भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली. दोपहर 12:40 पर सेंसेक्स 1,451 अंक या 1.81 प्रतिशत की गिरावट के साथ 78,787 और निफ्टी 476 अंक या 1.91 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,392 पर था. बाजार में इस गिरावट के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मार्केटकैप 12 लाख करोड़ रुपए कम होकर 445 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि सोमवार को 456 लाख करोड़ रुपए था.

बाजार में बड़ी कमजोरी की ये हैं वजहें-

इजरायल, अमेरिका- ईरान युद्ध

बाजार में बड़ी कमजोरी की वजह इजरायल, अमेरिका- ईरान युद्ध में व्यापक स्तर पर पहुंचना है. अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान पर हमला कर रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ ईरान भी मध्यपूर्व में अमेरिकी ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है. इस युद्ध के लगातार बढ़ने से निवेशकों को आशंका है कि इससे अर्थव्यवस्था पर सीधा असर हो सकता है.

कच्चे तेल की कीमत में उछाल

दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमत में उछाल देखने को मिल रहा है और यह चार वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. खबर लिखे जाने तक डब्ल्यूटीआई क्रूड 2.86 प्रतिशत की तेजी के साथ 76.69 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 3.16 प्रतिशत की तेजी के साथ 83.97 पर था.

डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट

डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट होना भी शेयर बाजार की कमजोरी के पीछे बड़ा कारण है. डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल-टाइम लो 92.41 पर पहुंच गया है.

विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली

विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली भी भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का प्रमुख कारण है. सोमवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 3,295.64 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी. वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 8,593.87 करोड़ रुपए निवेश किए थे.

इंडिकेटर इंडिया विक्स बढ़ा

बाजार में उतार-चढ़ाव दर्शाने वाला इंडिकेटर इंडिया विक्स 21 प्रतिशत बढ़कर 21 पर पहुंच गया है, जब भी इसमें तेजी देखने को मिलती है. बाजार में गिरावट होने की संभावना बढ़ जाती है.

भारतीय शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद- सेंसेक्स 1122 अंक लुढ़का

मध्य पूर्व में तनाव के कारण भारतीय शेयर बाजार बुधवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ. दिन के अंत में सेंसेक्स 1,122.66 अंक या 1.40 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 79,116.19 और निफ्टी 385.20 अंक या 1.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,480.50 पर था.

बाजार पर दबाव बनाने का काम मेटल शेयरों ने किया. सूचकांकों में निफ्टी मेटल 3.99 प्रतिशत की गिरावट के साथ टॉप लूजर था. निफ्टी पीएसयू बैंक 3.24 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी 3.11 प्रतिशत, निफ्टी ऑयल एंड गैस 3.09 प्रतिशत, निफ्टी मीडिया 3.05 प्रतिशत, निफ्टी कमोडिटीज 2.87 प्रतिशत और निफ्टी पीएसई 2.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ. सूचकांकों में केवल निफ्टी आईटी ही 0.11 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ. (इनपुट एजेंसी से)