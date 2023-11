Mahurat Trading: Diwali Special महूर्त कारोबार, शुरुआती सत्र में Sensex 380 अंक चढ़ा, Nifty 19,500 के पार

मुंबई: दीपावली के दिन विशेष (Diwali Special) महूर्त कारोबार (Mahurat Trading) के शुरुआती सत्र में प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स (Sensex) और निफ्टी (Nifty) में आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी आई. इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 380.86 या 0.59 प्रतिशत बढ़कर 65,285.54 पर पहुंच गया. सेंसेक्स के सभी शेयर हरे निशान में थे, जो नए संवत वर्ष 2080 की मजबूत शुरुआत का प्रतीक है.

आईटी, अवसंरचना और ऊर्जा शेयरों में बढ़त के कारण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 109.80 अंक या 0.57 प्रतिशत बढ़कर 19,535.15 पर पहुंच गया। सेंसेक्स के शेयरों में इंफोसिस में सबसे अधिक 1.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई. इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो में 0.90 प्रतिशत और विप्रो में 0.83 प्रतिशत की बढ़त हुई.

बढ़त दर्ज करने वाले अन्य प्रमुख शेयरों में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, टीसीएस, कोटक बैंक, एशियन पेंट्स और टाइटन शामिल थे. बीएसई मिडकैप में 227.43 अंक या 0.70 प्रतिशत की और बीएसई स्मॉलकैप में 452.11 अंक या 1.18 प्रतिशत की बढ़त हुई.

#WATCH | Mumbai: ‘Muhurat Trading’ at Bombay Stock Exchange (BSE); Dinanath Dubhashi, Managing Director & CEO at L&T Finance Holdings Ltd present as the chief guest on the occasion. pic.twitter.com/irqkcyRCI4

— ANI (@ANI) November 12, 2023