Share Market LIVE Updates: रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच सोमवार को भारतीय सूचकांक निचले स्तर पर खुले. एशियाई शेयरों में भी गिरावट आई क्योंकि पश्चिम ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया और पुतिन ने परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखने का आदेश देकर तनाव बढ़ा दिया है. आज के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 760 अंक नीचे 55,098 अंकों पर खुला. निफ्टी 278 अंकों की गिरावट के साथ 16,378 अंकों पर कारोबार करता हुआ देखा गया है. फिलहाल सेंसेक्स 914 अंक नीचे 54,943 अंकों पर कारोबार करता हुआ नजर आया है.Also Read - Sensex Today: Russia-Ukraine War के बावजूद भी बढ़ा शेयर बाजार, जानिए- क्या है वजह?

